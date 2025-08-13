Memur-Sen, Kamu Zam Teklifini Yetersiz Buldu

Memur-Sen üyeleri, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında, Kamu İşveren Heyetinin sunduğu zam oranları teklifini yetersiz bularak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Memur-Sen Ankara İl Temsilcisi Nevzat Öylek, Bakanlık önünde düzenlenen açıklamada, Kamu İşveren Heyetinin sunduğu teklife karşı ortak tepki göstermek ve seslerini işverene duyurmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Kamu İşveren Heyetinin dün açıkladığı teklifte 2026'nın ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2027'nin ilk altı ayında yüzde 4 ve ikinci altı ayında yüzde 4 zam önerisinde bulunduğunu anımsatan Öylek, bu teklifi yok saydıklarını ve gerçekçi bulmadıklarını ifade etti.

İşverenin teklifinde refah payı ve taban aylığa zam olmadığını belirten Öylek, "Kamu işvereninin bu teklifi, memurun yaşadığı zorlukların görmezden gelindiğini gösteriyor. Teklif, kamu görevlilerinde hayal kırıklığı oluşturmuştur." diye konuştu.

Memur-Sen olarak 2026'nın birinci altı ayında yüzde 10 refah payı, 10 bin lira taban aylığa zam, yüzde 25 oransal zam, ikinci altı ayında ise yüzde 20 oransal zam teklif ettiklerini anlatan Öylek, 2027'nin birinci altı ayında 7 bin 500 lira taban aylığa zam, yüzde 20 oransal zam ve ikinci altı ayında yüzde 15 artış teklif ettiklerini söyledi.

Bunların yanı sıra ilave 1 derece, bayram ikramiyesi, kira desteği verilmesi gibi talepleri de dile getiren Öylek, taleplerinin karşılanmaması durumunda eylemlerini sürdüreceklerini bildirdi.