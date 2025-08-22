Memur-Sen, Kamu Toplu Sözleşmesi İçin Hakem Kurulu'na Çağrıda Bulundu

Memur-Sen, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşılan 58 maddenin kabul edilmesi ve taleplerinin Hakem Kurulu tarafından adil bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Sendika, yeni bir sendika yasası çıkarılması gerektiğinin altını çizdi.

Memur-Sen, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşılan 58 maddenin olduğu gibi kabul edilmesi, oransal artış, taban aylığa zam ve refah payı başta olmak üzere, tekliflerinin adil şekilde değerlendirilerek karara bağlanmasının Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Memur-Sen'den yapılan açıklamada, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ni, Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna götürmedikleri, bunun üzerine kamu işvereninin, sözleşmeyle ilgili Kurula başvuru gerçekleştirdiği anımsatıldı.

Milyonların gözünün Kurulda olacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüşmelerde uzlaşarak toplantı tutanağıyla kayıt altına alınan 58 maddenin olduğu gibi kabul edilmesi, oransal artış, taban aylığa zam ve refah payı başta olmak üzere tekliflerimiz doğrultusunda kamuda ücret dengesini tesis edecek, adil gelir dağılımını sağlayacak, çalışma barışını koruyacak, vergide adaleti ve aileyi güçlendirmeyi mümkün kılacak diğer tekliflerimizin de adil bir şekilde değerlendirilerek karara bağlanması bugünden itibaren Hakem Kurulunun sorumluluğundadır."

Mevcut sendika yasasıyla toplu sözleşmeyi yürütmenin mümkün olmadığına işaret edilen açıklamada, "Grev hakkının olduğu, örgütlenme özgürlüğünün tam sağlandığı, Hakem Kurulunun bağımsız karar verecek şekilde yapılandırıldığı, adil toplu sözleşme sisteminin inşa edildiği yeni bir sendika yasası çıkarılmalıdır." değerlendirmesi yer aldı.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
