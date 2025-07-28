Memur-Sen ile Kamu Görevlileri Arasında Toplu Sözleşme Görüşmeleri Başladı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Tüm kamu görevlilerini kuşatan, hem hizmet kolu bazlı hem de genele ilişkin tekliflerimiz söz konusu. İnanıyor ve ümit ediyorum ki toplu sözleşme süreci içerisinde birçok konuyu çözüme kavuşturacağız." dedi.

Yaklaşık 4 milyona yakın kamu görevlisini ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin mali ve sosyal haklarını yakından ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nin ilk toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım ve konfederasyonlara bağlı sendika başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım gazetecilere açıklamada bulundu.

Bugüne kadar 7 toplu sözleşme yapıldığını ve bunun dördünde uzlaşma sağlandığını dile getiren Yalçın, "Son toplu sözleşmede de uzlaşamadık. Çünkü 2024 için Merkez Bankasının yüzde 33 enflasyon hedefi olmasına rağmen masaya yüzde 25'le gelinmişti ve mutabakatsızlığa neden olmuştu." dedi.

Bu toplu sözleşme sürecinde gelir adaletsizliğini ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirten Yalçın, "İstiyoruz ki kamuda çalışma barışı temin edilsin. Gelir adaleti sağlansın ve adaletsizlikler ortadan kalksın. Tüm kamu görevlilerini kuşatan, hem hizmet kolu bazlı hem de genele ilişkin tekliflerimiz söz konusu. İnanıyor ve ümit ediyorum ki toplu sözleşme süreci içerisinde birçok konuyu çözüme kavuşturacağız. Çünkü masa iyi niyetle başladı. Sonuç da iyi olsun."değerlendirmesinde bulundu.

"Taleplerimizin güçlü bir şekilde masada mücadelesini vereceğiz"

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de toplantıda genel değerlendirme yapıldığını, gelecek 2 yıla yönelik mali haklar ve özlük haklarla ilgili taleplerin kamu işveren heyetiyle paylaşıldığını söyledi.

Kahveci, bu toplu sözleşme sürecinde kamu çalışanlarının insanca yaşayabileceği bir ücrete kavuşmaları için sendikal mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.

Vergi meselesinin, nihayete erdirilmesi gerektiğini dile getiren Kahveci, "Vergilerin yüzde 15'e sabitlenmesinin tesis edilmesi, tüm gelirlerin emekliye esas kazanç olarak değerlendirip onun üzerinden prim kesilmesi, yardımcı hizmetlerimizin memur kadrosuna alınması, 3600 ek göstergenin 1. dereceye gelen tüm arkadaşlarımıza verilmesi gibi taleplerimizi güçlü bir şekilde masada mücadelesini vereceğiz." diye konuştu.

Kahveci, üç konfederasyonun vermiş olduğu taleplerin, Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından birleştirileceğini ve bir çalışma takviminin ortaya konulacağını belirterek, "Takvim çerçevesinde de müzakereler güçlü bir şekilde, hızlı bir şekilde nihayete erdirilecek. İnşallah sürecin sonucunda çalışanları memnun edecek müjdeyi paylaşmış oluruz." ifadelerini kullandı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ilk kez masada

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım ise sendika yasasının çıktığından bu yana ilk kez masanın bir tarafının değiştiğini, memurları temsil etmek için masada bulunduklarını belirtti.

Tüm memurların gözünün kulağının bu toplu sözleşme görüşmelerinde olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bu nedenle toplu sözleşme görüşmelerinde kazanım elde etme olmazsa olmaz. Gerçek enflasyon rakamları ne ise memurlar ve memur emeklileri için bunların masada sunulması gerektiğinin altını çizdik." dedi.