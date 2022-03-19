Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, teşkilat buluşmasında konuştu

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Anadolu'da kabul görmüş değerleri baş tacı ettik, milletle kavga etmedik. 30 yıllık mücadelemizde halkımıza şaşı bakmadık, inancını karşımıza almadık" dedi.

Yalçın, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Amfisi'nde düzenlenen teşkilat buluşması toplantısında yaptığı konuşmada, Memur-Sen'in 30 yıllık tarihinin destansı mücadelelerle dolu olduğunu söyledi.

Memur-Sen'in, Türkiye'deki mevcut sendikal ezbere ve pratiğe itiraz olarak kurulduğunu dile getiren Yalçın, "Biz anarşist, vandalist, ülkenin değerleriyle kavga eden, inançlarıyla kavgalı bir sendikacılığı doğru bulmuyoruz diyerek bizcesini ortaya koyma noktasında çeyrek asrı geride bırakan ve yarım asra merdiven dayayan bir sendikayız. Bizi farklı kılan, sendikacılığı kendi değerlerimize göre yapıyor oluşumuz. Memur-Sen ailesi olarak farklı bir aile olduğumuz ve mevcut sendikal yaklaşıma reddiye olarak kurulduğumuzu ifade ediyoruz.

Anadolu'da kabul görmüş değerleri baş tacı ettik, milletle kavga etmedik. 30 yıllık mücadelemizde halkımıza şaşı bakmadık, inancını karşımıza almadık. Memur-Sen ailesi, özelde kendi millet, derdi millet, yükü yeniden güçlü medeniyet olan entelektüel kapasitenin harekete geçmiş halidir." diye konuştu.

Memur-Sen'in emek derdinde olan bir teşkilat olduğunu aktaran Yalçın, "Hiç bir siyasal projenin aygıtı, taşeronu değiliz. Vesayet düzenine topuk selamı veren, sokağa karıştırmak üzere ayarladıkları mikser görevi gören aymaz takımı değiliz. Memur-Sen, istikrarın adresi olarak geldiğimiz noktada birçok kazanımın altına imza atmış, ülke için ter döken boyutuyla birçok kazanıma imza atan, ülkede ham demokrasi yerine tam demokrasi olması için milletin iradesinin yanında olmuş, her zaman mazlum ve mağdurun yanında olmuş bir sendikadır." ifadelerini kullandı.