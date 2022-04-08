Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 9 Nisan Mimar Sinan'ı Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında Kayseri'de doğan Mimar Sinan'ın, mimariye ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Mimar Sinan'ın cami, mescit, medrese, türbe, imaret, darüşşifa, su yolu kemeri, köprü, kervansaray, saray ve hamam gibi yüzlerce eser imar ettiğini aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Türk-İslam medeniyetinin hakim olduğu topraklarda onlarca, hatta yüzlerce mimari esere imza atan Mimar Sinan, yaşadığımız coğrafyaları imar ederken, o günlerden bugünlere kadar ulaşan nitelikli yapıları ile hizmet vererek, hayatı kolaylaştırıp güzelleştirerek gönüllerimizi de imar etmiştir. Bizler de şehrin imarından sorumlu yöneticiler olarak belediyelerimizle aynı anlayış ve kaygıyla şehirlerimizi imar etmeye, büyükşehirlerin konforunu yaşatırken, sıkıntılarını da en aza indirmeye gayret gösteriyoruz. Bağrımızdan çıkmış Mimar Sinan'ımızın adını yaşatmak, anlayışını aşılamak adına 1 milyon 260 bin metrekarelik alana inşa ettiğimiz Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçemiz içerisine Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi kuruyoruz. Diğer taraftan geçtiğimiz günlerde Türkiye'de ilk olan ve yılın en yenilikçi ödülünü almaya hak kazanan 'Eşsiz Deha Mimar Sinan' konulu sergilerimiz ve ilginin yoğun olduğu 'Medeniyetin Dehası Mimar Sinan' adlı kompozisyon yarışmalarımız ile de bu dehayı tanıtmaya, anlatmaya ve topluma ışık tutmasına vesile olmaya çalışıyoruz."

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan Büyükkılıç'a ziyaret

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Yalçın'a Eğitim-Bir-Sen Kayseri İl Başkanı Aydın Kalkan, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Kayseri İl Başkanı Mehmet Karakaş ve il teşkilat üyeleri de eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Salonu'nda gerçekleşen ziyarette sendika faaliyetleri hakkında bilgiler paylaşan Yalçın'a Büyükkılıç da belediyecilik faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

KAYMEK Kariyer Merkezi projesine yeni paydaşlar

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin istihdama katkı sunmak, işveren ile iş arayanı doğru noktada buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği KAYMEK Kariyer Merkezi projesinde, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ve Kayseri Serbest Bölgesi ile ek protokol imzalandı.

Melikgazi Belediyesi'nde gerçekleşen törende, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ile Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, KAYMEK Kariyer Merkezi ek protokolünü imzaladı, projeye Serbest Bölge de dahil oldu.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde gerçekleşen imza törenine Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya katıldı.

Kentteki tek özel istihdam bürosu hüviyetindeki KAYMEK Kariyer Merkezi, Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden Özel İstihdam Bürosu İzin Belgesi aldı.