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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Ali Yalçın, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerde dikkat çekici fotoğrafları seçti ve fotoğrafların toplum üzerindeki etkisine vurgu yaptı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yalçın, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony"nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Her yer Filistin" başlıklı fotoğrafını tercih eden Yalçın, "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" başlıklı fotoğrafını, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Samir Jordamovic'in "Umut var" başlıklı fotoğrafını, "Spor" kategorisinde İsmail Aslandağ'ın "Arda'nın izinde" başlıklı fotoğrafını seçti. Yalçın, "Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" fotoğrafını oyladı.

"Bir fotoğraf görünenden çok daha ötesidir"

Yalçın, oylama ilişkin yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansı'nı ve basın emekçilerini tebrik ederek, "Bazen çok söze gerek yok. Bir fotoğraf görünenden çok daha ötesidir, çok daha derin anlamlar taşır ve yürekleri, vicdanları harekete geçirmek için bir fotoğraf yeter. Anadolu Ajansı, bu anlamda basın emekçileri üzerinden toplumun vicdanını temsil ediyor ve ortaya koyduğu efor ve görsellerle toplumun bazen uyanmasını, vicdanların harekete geçmesini sağlıyor. Bu son derece kıymetli." ifadelerini kullandı.

Bu yıl gerçekleşen önemli hadiselerin Suriye ve Filistin meseleleri olduğunu dile getiren Yalçın, AA'nın her iki meselede de üzerine düşeni yaptığını ve bu konularda toplumda hassasiyet oluşmasına katkı sağladığını anlattı.

Seçtiği fotoğraflara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yalçın, "Emevi Camisi'ndeki zafer sonrası namazı özellikle seçtim. Namaz, özgürlük demektir. Suriye'nin özgürleşmesiyle beraber özgürlüğün ifadesi olarak Emevi Camisi'ndeki namazı çok daha anlamlı buldum." değerlendirmesini yaptı.

Yalçın, "Günlük Hayat" kategorisinde oy verdiği "Madenciler" başlıklı fotoğrafa ilişkin de şunları kaydetti:

"Yerin altında bir hayat mücadelesi son derece kıymetli. Emekçilerin hangi zorluklarla hayatı yaşanabilir kıldıklarının, hangi zorluklarla insanlara konfor ürettiklerinin görülmesi açısından son derece anlamlı buluyorum. O kara elmasın içerisinde bir mola verip karınca kararınca bir sofra kurmak son derece anlamlıydı. Bu vesileyle tüm emekçileri bir kez daha selamlıyorum."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
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