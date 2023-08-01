Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Uzlaşmayla tamamlanacak

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinin uzlaşmayla tamamlanacağına ve tekliflerinin kabul göreceğine inandığını söyledi. Yalçın, memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki ilk toplantının açılışında konuştu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinin uzlaşmayla tamamlanacağına ve tekliflerinin kabul göreceğine inandığını söyledi.

Yalçın, memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki ilk toplantının açılışında konuştu.

Kamu görevlilerinin ve memur emeklilerinin yüksek enflasyonun olumsuz etkilerini yaşadığını belirten Yalçın, kamu görevlileri ve sabit gelirlilerin 6 ayda bir gerçekleştirilen ücret artışıyla ayakta durmasına göz yummanın Türkiye'nin büyüklüğüne ve gücüne yakışmadığını ifade etti.

Orta Vadeli Programda enflasyonun, bu yıl yüzde 24,9 ve 2024 yılı için yüzde 13,8 öngörüldüğünü anımsatan Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının enflasyon tahminini, bu yıl için yüzde 58, 2024 yılı için yüzde 33 olarak yukarı yönlü güncellediğine dikkati çekti.

Ali Yalçın, 2021 yılının Ağustos ayında 8 lira 30 kuruş seviyelerinde olan dolar kurunun yüzde 225 artışla bugün 27 lira seviyesine, 490 lira düzeyinde olan gram altının ise yüzde 250 artışla 1700 liraya yükseldiğini belirterek, son bir aylık süreçte akaryakıta yüzde 40'ın üzerinde gelen zammın piyasaya yansıyacağı ve taşıma maliyetinin enflasyonu güçlü şekilde tetikleyeceğinin unutulmaması gerektiğini vurguladı.

"Vergilerde yaşanan artışlar masanın sorumluluklarını artırdı"

MTV, KDV, ÖTV gibi vergilerdeki artışların masanın sorumluluklarını artırdığını dile getiren Yalçın, temmuzdaki düzenlemeyle düşük yüzdelik, yüksek seyyanen artışın, ücret dengesini bozduğunu, ek ders, nöbet ücreti ve diğer katsayılara bağlı olarak ödenen kalemleri de olumsuz etkilediğini ifade etti.

Yalçın, temmuz ayı enflasyon rakamının, en yüksek aylık enflasyon oranı olarak çıkacağına kesin gözle bakıldığını belirterek, iki gün sonra açıklanacak temmuz ayı enflasyon rakamlarının sadece emekçilerin değil, kamu işverenin de gündemi olması gerektiğini kaydetti.

Öngörülebilirliğin zorlaştığı bir süreçte toplu sözleşme masasına oturduklarını dile getiren Yalçın, "Tam bu noktada toplu sözleşme masası, eksikliklerin ve eşitsizliklerin giderilmesi, emeğin hakkının verilmesi için en etkili mekanizmadır. Sosyal tarafları devre dışı bırakarak toplu sözleşme masası dışında yapılan ara düzenlemeler, kamudaki ücret dengesini baypas etmiştir. Bu eşitsizliklerin ve çarpık uygulamaların telafisi, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme masasında giderilmelidir." dedi.

"Emekçinin alın terinden artırılanlarla bütçe büyümez"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, emeğin değerinden tasarruf olmayacağını, emekçinin alın terinden artırılanlarla bütçenin büyümeyeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Tutmayan hesapların maliyetini kamu görevlilerinin sırtına yüklemek Türkiye'nin vizyonuyla da misyonuyla da uyuşmaz. Günün sonunda, 'Memur-Sen haklıydı' gerçeğini bir kez daha tekrarlamamak için işi doğru tamamlamak ve eksiksiz uygulamak gerekiyor. Bu noktada, tutmayan hedeflerin, gerçekleşmeyen beklentilerin ve gerçeği yansıtmayan tahminlerin yerine hepimiz menzili doğru belirlemek için doğru rakamları, gerçek oranları ve cüzdanlarımıza yansıyan fiyatları dikkate almalıyız. Teklifimizin gerekçesi daha önce ifade etmiş olduğum verilerin ve 2024 yılına ilişkin beklentilerin temelinde yatmaktadır."

Bu sebeple kayıpları en aza indirmek için 2024'te maaş/ücret artışlarının üçer aylık dönemlerle yansıtılmasını teklif ettiklerini hatırlatan Yalçın, bu tekliflerinin haklılığı ve makuliyetinin kamu görevlilerince takdir edildiğini söyledi.

Sözleşme masasında genel hükümler bakımından 129, hizmet kollarıyla ilgili toplam 936 teklifi görüşeceklerini bildiren Ali Yalçın, şunları kaydetti:

"Bu toplu sözleşmenin Hakem Kuruluna gidilmeden, uzlaşma ile tamamlanacağına, tekliflerimizin kabul göreceğine ve Türkiye Yüzyılı'nın, emeğin yüzyılı olacağına inanıyorum. Görüşülen tekliflerin, uzlaşılan ve uzlaşılmayan maddelerin her bir hizmet kolu ve genel hükümlerin ayrı ayrı tutanak halinde tutulması, emek örgütü olarak bizlerin garanti belgesidir. Bu konuda, heyet temsilcilerinden oluşan bir ekibin kurulmasına yönelik olumlu adım bekliyoruz. Bu ekip, öncelikle çalışma takvimini ortak belirlemek suretiyle uzlaşılan veya uzlaşılamayan tekliflere ilişkin toplantı tutanağına yönelik hazırlık yapmalıdır."