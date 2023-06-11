Memur-Sen Konfederasyonu 1. Teşkilat Eğitim toplantısı için Afyonkarahisar'a gelen Genel Başkan Ali Yalçın, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret etti. Yalçın, Zeybek'in öğrencilerin eğitimine verdiği önemi vurgulayarak teşekkür etti. Ziyaret sırasında Zeybek, çocukları kitap okumaya yönlendirmek için çalışmalar yaptıklarını ve okullara matematik laboratuvarı kurduklarını belirtti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret etti.

Memur-Sen Konfederasyonu 1. Teşkilat Eğitim toplantısı için şehre gelen Yalçın, Zeybek'in öğrencilerin eğitimine büyük önem verdiğini belirtti.

Yalçın, "Siz hakikaten bu şehri seviyorsunuz, bu şehrin çocuklarını seviyorsunuz. Bu şehrin geleceğini inşa etmek adına da üzerinize düşeni hakkıyla yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Biz buna şahidiz. Memur-Sen ailesi olarak bu hassasiyetiniz için özellikle teşekkür ediyorum. Afyonkarahisar Belediyesi olarak çalışan personel konusunda, çalışanın emeğinin koruması konusunda sizin çalışmalarınızı, gayretlerinizi yakinen biliyor ve takip ediyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de çocukları sosyal medyanın kötü alışkanlığından kurtarıp kitap okumaya yönelmesini amaçladıklarını belirtti.

Her daim okulları ziyaret ettiklerini kaydeden Zeybek, "Bu ziyaretler sırasında yine okulun birini ziyaret ettik, 'Matematik laboratuvarımız eksik.' dediler. Okulumuza matematik laboratuvarı kurduk. Üniversiteli öğrenciler için Türkiye'de ilk defa Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin kampüs alanına uluslararası standartlarda yarış pisti kazandırdık. Radyo kontrollü (RC) araçların ulusal ve uluslararası yarışları bundan böyle şehrimizde yapılabilecek." diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Zeybek, Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'a teşekkür ederek günün anısına hediye takdiminde bulundu.