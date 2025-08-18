Memur-Sen, Gelir Adaletsizliğine Dikkat Çekti

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin, "Gelir adaletsizliğini ortadan kaldırmanın yolu sözleşme masasına kamu işvereninin doğru düzgün teklifle gelmesidir." dedi.

Memur-Sen ve bağlı sendikalar, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde sunulan zam teklifine karşı Anadolu Meydanı'nda miting düzenledi.

Memur-Sen ve bağlı sendika üyeleri, Memur-Sen Genel Merkezi önünde toplanarak, Kazım Karabekir Caddesi üzerinden Anadolu Meydanı'na yürüdü.

Sloganlar atarak yürüyen gruptakiler, "Noterlik yapan hakeme hayır", "Öğretmene değer, her şeye değer", "Biz masada çözelim dedik, teklifiniz sahayı gösterdi" yazılı pankartlar taşıdı.

Anadolu Meydanı'ndaki mitingde konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sunulan teklifin beklentileri karşılamadığını ifade etti.

Mitingin ardından, Yalçın ve beraberindeki sendika başkanları Dikmen Caddesi'nde bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı önüne yürüdü.

Yalçın, burada yaptığı konuşmada da "Bakın bu toplu sözleşmede biz çok önemli bir soruna dikkati çekiyoruz. Diyoruz ki, kamuda çalışanlar arasında ücret dengesizliği, gelir adaletsizliği oluştu. Dolayısıyla bu gelir adaletsizliğini ortadan kaldırmanın yolu sözleşme masasına kamu işvereninin doğru düzgün teklifle gelmesidir." ifadelerini kullandı.

Ardından Yalçın ve beraberindeki sendika başkanları, bakanlığa girerek tekliflerini iletti.

Öte yandan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyeleri de Anıtpark'ta toplanarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yürüdü.

Burada basın açıklaması yapan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım, verilen zamma razı olmadıklarını belirtti.