Memur-Sen Diyarbakır'da Kamu Toplu Sözleşmesi İçin Basın Açıklaması Yaptı

Memur-Sen Diyarbakır Şubesi üyeleri, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Ellerindeki pankart ve dövizlerle merkez Yenişehir ilçesindeki Ofis Semti'nde bir araya gelen sendika üyeleri adına konuşan Memur-Sen Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, Kamu İşveren Heyeti'nin sunduğu teklife karşı tepkilerini göstermek ve seslerini işverene duyurmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Kamu işvereninin dün açıkladığı teklifinde 2026 için yüzde 10+6, 2027 için yüzde 4+4 zam önerisinde bulunduğunu anımsatan Tekdemir, bu teklifi gerçekçi bulmadıklarını ifade etti.

Tekdemir, memur ve emeklilerin kaybedecek 2 yılının daha olmadığını belirterek, "Türkiye büyürken alım gücümüz de büyüsün, milli gelir artarken memurun refah düzeyi de artsın istiyoruz. Toplu Sözleşme Masası adaleti tesis edecek, dengeyi kuracak, eşitliği sağlayacak güce sahiptir. 8.? ?Dönem Toplu Sözleşme uzlaşma ile tamamlanmalı, büyük ve güçlü Türkiye hedefine, Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır şekilde imzalanmalıdır." dedi.