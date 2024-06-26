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Memur-Sen'den Adil, Makul ve Sürdürülebilir Vergi Sistemi Raporu

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Memur-Sen tarafından hazırlanan 'Adil, Makul ve Sürdürülebilir Vergi Sistemi' raporu, milli gelirden alınan pay arasındaki uçurumu ortaya koydu. Raporda, vergide adaletin önemine vurgu yapılırken, yeni bir vergi mimarisi önerildi.

Memur-Sen tarafından, "Adil, Makul ve Sürdürülebilir Vergi Sistemi" raporu hazırlandı.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, sendikanın genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, milli gelirden alınan pay noktasında alt ve yüksek gelir grupları arasında uçurumun derinleştiğini ileri sürdü.

Orta sınıfın giderek ortadan kalktığı bir zeminde, vergide adaletin hem sabit gelirli geniş kitleler hem de kamu vicdanı açısından önemine dikkati çeken Tonbul, mevcut durumdaki vergi sisteminin adil olmadığını savundu.

Tonbul, Türkiye'deki mevcut vergi sisteminin gelire göre vergilendirme yerine toplumun tümünü vergilendirdiğini kaydederek, "Neoliberal politikaların sonucu olarak, ilaçtan suya, ekmekten mamaya en temel ihtiyaçlar için bile gelir durumuna bakılmaksızın vergilendirme yapılması insani olmadığı gibi zenginle fakirin aynı vergiyi vermesine neden olması bakımından da adil değildir." diye konuştu.

"Aile dostu bir vergi tarifesine geçilmelidir"

Tonbul, hazırlanan raporun vergide adaleti bozan veya engelleyen tabloyu çerçevelediğini ve politika önerileriyle kapsamlı bir çözüm modeli ortaya koyduğunu belirtti.

Raporun yeni nesil bir vergi mimarisi önerdiğini vurgulayan Tonbul, raporda öne çıkan önerileri şu şekilde sıraladı:

"Vergi gelirinde doğrudan vergilerin payı artırılmalı, dolaylı vergilerin payı azaltılmalıdır. Doğrudan vergilerin azalmasına ve dolaylı vergilerin artmasına neden olan kurumlar vergisindeki istisna, af ve benzeri uygulamalar sonlandırılmalıdır. Zorunlu tüketim ve ihtiyaç ürünleri ÖTV/KDV dışına çıkarılmalıdır. KDV ve ÖTV günün ekonomik koşullarına göre güncellenmeli ve oranlar düşürülmelidir. Medeni durum ve çocuk sayısını dikkate alan aile dostu bir vergi tarifesine geçilmelidir. Servetin vergilendirilmesine yönelik gerekli adımlar atılmalıdır. Vergi mevzuatı sade, anlaşılabilir ve öngörülebilir olmalıdır. Vergi istatistik ve verileri araştırmacılara ve kamuoyuna açılmalıdır."

Raporu hazırlayan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Çolak da katılımcılara bir sunum yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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