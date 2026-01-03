Haberler

ABD'nin Venezuela'ya Saldırısı...Memur-Sen: "Abd'nin Emperyalist Saldırganlığını Kınıyoruz"

Güncelleme:
Memur-Sen, ABD'nin Venezuela'ya yönelik emperyalist saldırganlıklarını kınayarak, dünya toplumu ve uluslararası hukuka sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.

(ANKARA) - Memur-Sen, "ABD'nin Venezuela'ya yönelik emperyalist saldırganlığını kınıyoruz. Venezuela halkının iradesine yönelik her türlü müdahaleyi reddediyor; uluslararası toplumu çifte standarttan vazgeçmeye, hukuka ve barışa sahip çıkmaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Memur-Sen Konfederasyonu, ABD'nin Venezuela saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Konfederasyonun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"ABD'nin Venezuela'ya yönelik emperyalist saldırganlığını kınıyoruz! Dünya, bir kez daha uluslararası hukukun askıya alındığı, güç kullanımının meşrulaştırılmaya çalışıldığı tehlikeli bir eşikten geçiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'ya yönelik saldırgan tutumu; hukuki dayanaktan yoksun, siyasal meşruiyeti tartışmalı ve bölgesel barışı tehdit eden bir girişimdir. Venezuela halkının iradesine yönelik her türlü müdahaleyi reddediyor; uluslararası toplumu çifte standarttan vazgeçmeye, hukuka ve barışa sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Siyonistlerin sırtını sıvazlayarak Gazze'de soykırıma destek veren ABD'nin Emperyalist dayatmaları normalleştirilemez! Dünya barışı, insanlığın geleceği ne emperyalistlerin ne de siyonistlerin kanlı ellerine emanet edilemez!

Dünya; güçlülerin hukuku ile değil, hukukun gücü ile yönetilmelidir. Memur-Sen olarak bizler; emeğin, adaletin ve insan onurunun yanında durmaya, nerede olursa olsun emperyalist saldırganlığa karşı sözümüzü yükseltmeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki: Suskunluk zulmü büyütür, itiraz adaleti. Biz adaletten yanayız."

Kaynak: ANKA / Güncel
500

