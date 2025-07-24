Memur-Sen'den 2026 için büyük zam talebi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Enflasyondan kaynaklı kayıpların telafisi, hakemin yanlış kararlarıyla oluşan durumun tazmini ve emekli aylıklarına da etki etmesi için 2026'ın 1. altı ayında taban aylığa 10 bin lira zam yapılmasını, yüzde 10 refah payı ve yüzde 25 zam verilmesini istiyoruz." dedi.

Yalçın, konfederasyon genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde dile getirecekleri talepleri kamuoyuyla paylaştı.

Konuşmasına Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet dileyerek başlayan Yalçın, orman çalışanları başta olmak üzere bütün zorlu süreçlerde en önde yürüyen kamu görevlilerine kolaylıklar diledi.

"Vereceği zamda da aynı artışı benimsemeli"

Yalçın, geçmiş 2 yıllık süreçte yaşananların, gelecek 2 yılda da yaşanmaması için masadan beklentilerin arttığı bir zamanda olduklarını belirterek, "Bildiğiniz üzere 7. Dönem Toplu Sözleşme'de, genele yönelik kısımda uzlaşma sağlayamadık, mutabakatsızlıkla sonuçlandı. Tüm ısrarlarımıza rağmen kamu işvereni teklifini yükseltmedi." diye konuştu.

Yalçın, 2024'te kamu işvereninin teklifini kabul etmediklerini anımsatarak, "Haklı çıktık. Enflasyon 2024'te yüzde 45 çıktı. Yani enflasyon hedefinin altında teklifle gelinmişti. 2025'te enflasyon beklentisi yüzde 15 olarak kayıtlara geçti. Bize o zaman yüzde 6 + yüzde 5 önerildi ve üzerine çıkılmadı. Geldiğimiz noktada yüzde 15 beklenirken şimdi yıl sonunda yüzde 30 olması bekleniyor. Her iki 2 yılda da maaş ve ücret artışları hem tahmin edilen hem de gerçekleşen enflasyona yenilmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Kamu işveren heyetinin, enflasyona dair hedefini, beklentisini ve tahminini piyasa gerçeklerine göre belirlemesi gerektiğini kaydeden Yalçın, "Nasıl ki devlet alacaklarına yeniden değerleme oranıyla yüksek artış belirliyorsa vereceği zamda da aynı artışı benimsemeli." dedi.

"3600 ek gösterge, halen beklemede"

Yalçın, 8.Dönem Toplu Sözleşme sürecine 6 aydır hazırladıklarının altını çizerek, "Geçen toplu sözleşmede tutanak altına aldığımız fakat yerine getirilmeyen maddelerimiz var. Harcırah, yiyecek yardımı ve 1'inci dereceye 3600 ek gösterge, toplu sözleşme kararımıza rağmen halen beklemede. Çağrımız, kararın yerine getirilmesi, yıl sonuna kadar bu konuların bir an önce yasallaşmasıdır." ifadelerini kullandı.

2025'in Aile Yılı olarak ilan edildiğini anımsatan Yalçın,"Bu vesileyle mevcut durumda göstergeye bağlı olarak 2 bin 660 olan sembolik eş yardımını kayda değer bir rakama taşınarak 11 bin 700 liraya çıkarılmasını, 0-6 yaş için ödenen 585 liralık çocuk yardımının, 3 ve üzeri çocuğu olanlara her çocuk için aylık 8 bin 775 lira olarak ödenmesini, ücretli doğum izninin 16 haftadan 60 haftaya çıkarılmasını, sözleşmeli personele yer değişikliği hakkının verilmesini, memurlarımıza Ramazan ve Kurban bayramlarında 23 bin 400 ikramiye verilmesini, gelir vergisi oranının yüzde 15'e sabitlenmesini istiyoruz." diye konuştu.

"2026 için kümülatif yüzde 88 oranında zam teklif ettik"

Ali Yalçın, 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin zam tekliflerini, il temsilcileriyle ve başkanlar kurulu ile şekillendirdiklerini belirterek, tekliflerini şu şekilde açıkladı:

"Enflasyondan kaynaklı kayıpların telafisi, hakemin yanlış kararlarıyla oluşan durumun tazmini ve emekli aylıklarına da etki etmesi için 2026'ın 1. altı ayında, taban aylığa 10 bin lira zam yapılmasını, yüzde 10 refah payı ve yüzde 25 zam verilmesini istiyoruz. 2'nci altı ayda ise yüzde 20 zam teklif ediyoruz. 2027'nin 1. altı ayında, taban aylığına 7 bin 500 lira ve yüzde 20 zam, 2'nci altı ayında da yüzde 15 zam teklif ediyoruz.

Enflasyon farkının, geçerli olduğu aydan itibaren 2 puan artırımlı verilmesini istiyoruz. 2026 için kümülatif yüzde 88, 2027 için kümülatif yüzde 46 oranında zam teklif ettik. Sendika üyesi bekar bir kamu görevlisinin net maaşı 47 bin 500 liradan, 2026 Ocak ayında 74 bin 930 liraya çıkacaktır. Toplu sözleşmemizin süreci ve sonuçları itibariyle kamu görevlilerimize, emeklilerimize, milletimize, ülkemize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum."

Yalçın, 8.Dönem Toplu Sözleşme'ye ilişkin tekliflerini bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na teslim edeceklerini söyledi.