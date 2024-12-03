Memur-Sen Başkanı Yalçın: Kamu Görevlileri ve Emekliler İçin Gelir Adaleti Sağlanmalı

(ANKARA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Hakem Kurulu'nun hatalı kararının ve yanlış tavrının cezasını kamu görevlilerimiz ve emeklilerimiz çekmemeli, ' Refah Payı Artışı ve Emekliler İçin Adil Emekli Aylığı' hayata geçirilmelidir. Gelir dağılımının herkes için adil olarak kabul edildiği seviyede ve artan refahtan herkesin hakkını alabildiği zeminde ortaklaşa buluşmak için kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin beklentilerinin karşılanması gerekiyor" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, açıklanan enflasyon rakamları ve kamu çalışanları ile emeklilerin beklentilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gelir adaletinin sağlanması için de kamu çalışanlarının ve emeklilerin beklentisinin karşılanması gerektiğini belirtti. Yalçın, şunları kaydetti:

"Bugün açıklanan rakamlar ile Kasım ayı enflasyon oranı yüzde 2,24, yıllık enflasyon yüzde 47,09 ve enflasyon farkı ise yüzde 4,15 olarak gerçekleşti. Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine yapılacak artışın belirlenmesine sadece 1 ay kaldı. 7. Dönem Toplu Sözleşme'de enflasyonun kamu görevlileri üzerinde oluşturduğu yıkıcı etkiyi görerek, alım gücünün tamirinin sağlanabilmesi için piyasa gerçekliğinin altını çizerek 3'er aylık maaş/ücret artışlarını Kamu İşveren Heyetine sunmuştuk.

"Artan kur ve yukarı yönlü fiyat etiketleri durdurulabilmiş değildir"

1,5 yıl önce Toplu Sözleşme masasında, bugünün enflasyon oranını doğru görerek tespitlerimizde yine haklı çıktık. Bugün gelinen noktada, geçim derdi sıkıntısı bitmiş, ekonomik sarsıntı son bulmuş, gelir dağılımında adalet beklenen seviyeye ulaşmış, yüksek faiz, artan kur ve yukarı yönlü fiyat etiketleri durdurulabilmiş değildir. Bu süreci en yoğun şekilde cüzdanlarında hisseden kesimin kamu görevlileri, sabit gelirliler ve emekliler olduğu gerçeği ise halen önümüzde durmaktadır.

"Refah Payı Artışı ve Emekliler için Adil Emekli Aylığı' hayata geçirilmelidir"

Hakem Kurulu'nun hatalı kararının ve yanlış tavrının cezasını kamu görevlilerimiz ve emeklilerimiz çekmemeli, ' Refah Payı Artışı ve Emekliler İçin Adil Emekli Aylığı' hayata geçirilmelidir. Devletin alacakları için yeniden değerleme oranının yüzde 43,93 olarak belirlendiği, maaş/ücret artışlarının ise yüzde 12 olarak öngörüldüğü mevcut durumun yansıması 'gelirler baskılanırsa enflasyon düşecek' görüşünün devam ettiğini göstermektedir.

"Gelir vergisi oranları yüzde 15'e sabitlenmeli"

Gelir dağılımının herkes için adil olarak kabul edildiği seviyede ve artan refahtan herkesin hakkını alabildiği zeminde ortaklaşa buluşmak için kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin beklentilerinin karşılanması gerekiyor. Bunun için Refah Payına ilave olarak; gelir vergisi oranları yüzde 15'e sabitlenmeli. Görev aylığı-emekli aylığı arasındaki makul oran tekrar kurulmalı. 1. Dereceye 3600 Ek Gösterge Memur-Sen ile tamamlanmalı. Mühendislik Meslek Kanunu'nun çıkarılmalı, kamudaki teknik personelin sorunları görülmeli. İlave 1 derece, 2015 sonrası göreve başlayan personele de verilmeli. Üniversite idari personelinin yer değişikliği hakkı sonuçlanmalı. Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın kaldırmalı, personel uygun hizmet sınıfına geçirilmeli. Zorunlu emeklilik dayatması son bulmalı. Personel alımında ve diğer sınavlarda mülakat kaldırılmalı, şeffaflık sağlanmalı. Kadın kamu görevlilerinin beklentileri karşılanmalı, iş-aile hayatı uyumuna katkı sağlayacak politikalar hayata geçirilmeli."