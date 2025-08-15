Memur-Sen Başkanı Yalçın: İkinci Teklifin Gelmesi Hayati Önem Taşıyor

MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin, "Çalışma takvimine göre bugün ikinci teklifin gelmesi gerekirdi. Masanın toplanması ve müzakere edilebilir bir teklifin acilen gelmesi, kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin beklentilerinin karşılanması son derece önemli" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı olarak Kamu İşveren Heyeti Başkanı ve aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Işıkhan ile görüşme gerçekleştirdim. Kamu görevlileri ve emeklilerimiz işveren tarafından gelecek ikinci teklifi bekliyor. Şu ana kadar teklifle ilgili bir cümle hala kurulmadı. Kanun gereği müzakere süresinin tamamlanmasına son dört gün var. Çalışma takvimine göre bugün ikinci teklifin gelmesi gerekirdi. Masanın toplanması ve müzakere edilebilir bir teklifin acilen gelmesi, kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin beklentilerinin karşılanması son derece önemli. Teklif yenilensin, takvime uyulsun, talebimiz karşısında Sayın Bakan'ın açıklama yapmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

