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Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan Maaş Zammı Talebi

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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TBMM'de görüşülecek kanun teklifiyle bazı kamu görevlilerine yapılacak maaş artışının genişletilerek tüm memurları kapsamasını istedi. Yalçın, sosyal taraflara danışılmadan yapılan zammın doğru olmadığını vurguladı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile bazı kamu görevlilerinin maaşlarına yapılması planlanan zammın, tüm memurları kapsayacak şekilde genişletilmesini istedi.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek ilgili kanun teklifiyle bazı ünvanlardaki kamu görevlilerinin maaşlarına yapılması planlanan ilave artış düzenlemesini değerlendirdi.

Memur-Sen olarak 7. Dönem Toplu Sözleşme masasında birçok ünvana ilişkin teklifler sunduklarını hatırlatan Yalçın, Hazine ve Maliye Bakanlığının bu artışlara olumsuz yaklaştığını belirtti.

Kanun teklifiyle bazı ünvanlardaki memurlara yapılması planlanan zammın sosyal taraflara danışılmadan yapılmasının doğru olmadığı değerlendirmesini yapan Yalçın, "Zammın, kamu görevlilerimizin genelini kuşatacak şekilde yapılmasını istiyoruz. Zam beklentisi içerisindeki tüm ünvanlar görülsün, kademeli ve hakkaniyetli olarak kamu görevlilerinin tamamına bu artış yayılsın istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
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