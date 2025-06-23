Memur-Sen 30. Yıl Vefa Buluşması programı Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bugün herkesin kendini özgürce ifade edebildiği ve kendine yer bulabildiği, daha adil, daha müreffeh bir sistemin inşası için çok sesli bir sendikal yapıya ve çalışma hayatına sahibiz." dedi.

Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ATO Congresium'da düzenlenen Memur-Sen'in 30. Yıl Vefa Buluşması programında konuştu.

Memur-Sen'in kurucu Genel Başkanı, şair ve eğitimci Mehmet Akif İnan'ı ve yakın zamanda hayatını kaybeden Memur-Sen Onursal Genel Başkanı Zübeyir Yetik'i rahmetle, minnetle yad eden Işıkhan, Memur-Sen'in sadece kamu görevlilerinin mali ve özlük haklarını geliştirmekte kalmadığını, aynı zamanda dünyada mazlumların da sesi olduğunu belirtti.

Işıkhan, "Bugün Memur-Sen, Gazze'de soykırım yapan İsrail'e karşı en sert tepkiyi gösteren sendikalarımızın başında geliyor. Memur-Sen, aynı zamanda emperyalist ülkelerin güdümünde yürüyen uluslararası sendikal hareketlere karşı, uluslararası dünya emekçilerinin ve mazlumlarının sesi olacak uluslararası sendikalar kuran bir fikir sendikasıdır." ifadelerini kullandı.

Kamu, özel, sivil toplum ya da akademi fark etmeksizin ortak arzularının Türkiye'nin birliği, dirliği, milletin huzur ve refahı olduğunu vurgulayan Işıkhan, Türkiye'nin güçlenmesi, ekonominin büyümesi, insanların gelecek kaygısı yaşamadan iş-güç sahibi olması ve refahın yükseltilmesi için hep birlikte çalıştıklarını, mevcut sorunlara da kalıcı çözümler ürettiklerini söyledi.

"Ülkemiz vesayet zincirinden kurtulmayı başarmıştır"

Hükümet olarak tüm bu çalışmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, sosyal diyalog anlayışıyla sendikalarla birlikte yürüttüklerini aktaran Işıkhan, demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan sendikaların büyümesi ve gelişmesi için örgütlenmelerine destek olduklarına dikkati çekti.

Bakan Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplu sözleşmeler aracılığıyla kamuda nitelikli hizmetlerin üretilmesini ve sunulmasını sağlayan fedakar kamu görevlilerimizin mali ve özlük haklarını, günün koşullarını dikkate alarak sürekli geliştiriyoruz. Bu, birlik ve beraberlik duygusu, güçlü bir toplum ve güçlü bir devlet mekanizmasıyla mümkün olabilmektedir. Türkiye, maalesef millete emeğinin hakkını arama özgürlüğü şöyle dursun, farklı düşünme özgürlüğünün dahi çok görüldüğü karanlık ve vesayet dolu dönemlerden geçmiştir. Hamdolsun ki uğruna çok bedeller ödenen emek mücadelesi ve sendikal faaliyetler, saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği siyasi reformlar ve Memur-Sen gibi bu toprakların değerlerine sahip çıkan sivil toplum kuruluşlarımız sayesinde ülkemiz bu vesayet zincirinden kurtulmayı başarmıştır. Bugün herkesin kendini özgürce ifade edebildiği ve kendine yer bulabildiği, daha adil, daha müreffeh bir sistemin inşası için çok sesli bir sendikal yapıya ve çalışma hayatına sahibiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye'nin tam bağımsızlık yolunda, Türkiye Yüzyılı hedefleriyle, başta çalışma hayatı olmak üzere dahili ve harici her konuda ortaya koyduğu vizyon ve sarsılmaz iradesi için teşekkürlerini ileten Işıkhan, "Çünkü biliyoruz ki zatıalinizin mücadelesi ekonomide, güvenlikte, diplomaside milletimizin onurunu ve ülkemizin bağımsızlığını koruma davasıdır. İnşallah bizler de sendikalarımız, kamu görevlilerimiz, işçilerimiz, işverenlerimiz, emeklilerimiz, kamu ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte bu ahde vefa duygusuyla Türkiye Yüzyılı hedefimize yürürken aynı çalışma azmini ve aynı fedakarlığı göstermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Işıkhan, konuşmasının sonunda Memur-Sen'in kuruluşunun 30. yılını kutladı.

Ali Yalçın'ın konuşması

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da emek mücadelelerinin 33, Memur-Sen'in de 30 yaşında olduğuna işaret ederek, 30 yılda her anı mücadeleyle geçen soylu bir hikaye yazdıklarını anlattı.

Yalçın, "Destanımız, 28 Şubat'ın boğucu soğuğuna direnen inancın destanıdır. Bizim hikayemiz, 367 garabetine, 27 Nisan muhtırasına, 17-25 Aralık kumpasına, 15 Temmuz ihanetine millet iradesiyle karşı durmanın ve millet iradesiyle beraber omuz omuza yürümenin hikayesidir. Bizim mücadelemiz, sendikaların, meslek örgütlerinin cuntacılara topuk selamı verdiği zamanlarda millet iradesinin sesi olmanın mücadelesidir. Bizim hikayemiz, kamu görevlilerine de sendikacılığa da itibar kazandırmanın hikayesidir." dedi.

Uluslararası sistemde önemli kırılmaların yaşandığı, çevredeki çatışma ve kriz alanlarının genişlediği bir zeminde güçlü olmanın, birlik beraberlikten geçtiğinin farkında olduklarını vurgulayan Yalçın, Türkiye Yüzyılı vizyonu için önemli bir eşik olan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "en büyük eserimiz olacak" diye tarif ettiği, Terörsüz Türkiye hedefini önemsediklerini, güçlü Türkiye için atılan her adımı sonuna kadar desteklediklerini vurguladı.

"Türkiye Yüzyılı'na yakışan sivil bir anayasa yapılsın istiyoruz"

Yalçın, millet olarak 65 yıldır darbe anayasasıyla yaşadıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Artık bu utanç bitsin. Bu millete, Türkiye Yüzyılı'na yakışan sivil bir anayasa yapılsın istiyoruz. Kamu görevlilerinin yetkili konfederasyonu olarak şimdiye kadar sivil anayasaya ilişkin görüşlerimizi ortaya koyan, destek veren birçok çalışma yaptık. İrademizi ortaya koymaktan geri durmadık. Ben bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isterim ki, milletin de devletin de önünü açacak yeni ve sivil bir anayasaya, kamu görevlileri için ise yeni bir sendikal yasaya ihtiyaç var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde memurların çalışma koşullarından sendikalaşmayı teşvik düzenlemelerine kadar çok önemli adımların atıldığını belirten Yalçın, "Bildiğiniz üzere işçilerle devam eden toplu iş sözleşmesinden sonra Ağustos'ta 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerimiz var. Taleplerimizi şekillendiriyor, kamu görevlilerini memnun edecek bir sonuç almayı ümit ediyoruz. Zatıalinizin müjdesini verdiğiniz, 7. Dönem Toplu Sözleşmede de kayıt altına aldığımız 1. dereceye de 3600 ek gösterge konusunun hayata geçirileceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Ali Yalçın, kamuda unvan, yetki, ücret, sorumluluk skalasının yeniden ele alınması ihtiyacının bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Memur emeklilerimizin görev aylığıyla emekli aylığı arasındaki bağı kurmaya yeniden ihtiyaç var. 4688 sayılı sendika yasamızın revizyona ihtiyaç duyduğunu ifade ettim. Bu yasa 2001'de çıktı ama sizlerin bu anlamda kararlılığıyla, sizlerin bu konudaki duruşuyla, kararlarıyla önemli mesafeler katettik. Ama gelinen noktada yasanın yeniden ele alınma ihtiyacı var. Geride bıraktığımız toplu sözleşmede de bu yasayı beraber çalışalım kararını kayıt altına aldık. Çalışma Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan ile sosyal diyalog içerisindeyiz. Ağustos ayına kalmadan, toplu sözleşmeye gelmeden, Meclis tatile girmeden yasa değişikliği konusunda beklentimizi bu vesileyle ifade etmek istiyorum."