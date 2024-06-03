Memur Maaşları ve Emekli Aylıkları Zamlanacak

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine göre; memur maaş ve emekli aylık zamları netleşmeye başladı. 5 aylık enflasyona göre, işçi emeklisi aylıkları en az yüzde 22,72, memur maaşları ve memur emeklisi aylıkları da en az yüzde 17,38 zamlanacak.

TÜİK, mayıs ayı enflasyonunu aylık yüzde 3,37, yıllık yüzde 75,45 olarak açıkladı. Yıllık enflasyon mayıs ayında zirveyi gördü. 5 aylık enflasyonun belli olmasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zamlar netleşmeye başladı.

İşçi emeklileri 5 aylık enflasyona göre yüzde 22,72 zam alacak

Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16, nisan ayı için 3,18 ve mayıs ayı için 3,37 enflasyon farkını hak etmiş oldu.

Böylece, memur maaşlarını ve emekli aylıkları zamlarını ilgilendiren 5 aylık enflasyon farkı 22,72 olarak hesaplandı.

Emekli aylıklarına, altı aylık enflasyon oranına göre zam yapılıyor. Beş aylık enflasyon farkının 22,72 olarak hesaplanmasının ardından işçi emeklisinin aylık zammı şimdiden yüzde 22,72 oldu. Emeklilerin aylık zamları 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisiyle netleşecek.

Memur ve memur emeklisi en az yüzde 17,38 zam alacak

Memur maaşları ve memur emeklisi aylıkları ise toplu sözleşme ve enflasyon farkına göre hesaplanıyor. Memur maaşlarına ve memur emeklisi aylıklarına ise haziran ayı itibarıyla en az yüzde 17,38 zam yapılması netleşti.

Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekiyor. Bu nedenle altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak.

Emekliler, geçen yıl yüzde 49,25 zam almıştı

Son yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon yüzde 25,46 olarak hesaplanmıştı. Bu hesaplamalar temmuz ayında açıklanacak haziran ayı enflasyonuyla aynı doğrultuda olursa emeklilerin alacağı zam oranı, enflasyon farkına bağlı olarak yüzde 25,46 olacak.

Emekliler, 2024 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 49,25 oranında maaşlarına zam almıştı.