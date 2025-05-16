Memur Ailesinin Açlık ve Yoksulluk Sınırı 2025'te Açıklandı

(ANKARA) - Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR) tarafından yapılan araştırmaya göre Mayıs 2025 döneminde dört kişilik bir memur ailesinin açlık sınırının 34 bin 888 TL, yoksulluk sınırının ise 84 bin 352 TL olduğu bildirildi.

BES-AR tarafından yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık harcama tutarı 34 bin 888 TL olarak hesaplandı. Araştırmaya göre yalnız yaşayan bir kamu emekçisinin maliyeti ise 51 bin 193 TL oldu.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı anlamına gelen yoksulluk sınırının ise 84 bin 352 TL olduğu kaydedildi.

BES-AR'ın araştırmasına göre, 2025 yılı itibarıyla 22 bin 104 TL olan asgari ücret, dört kişilik bir memur ailesinin açlık sınırının yüzde 57,83 altında kaldı.

Açıklamada, bir önceki yılın aynı ayına göre açlık sınırında yüzde 43,30, yoksulluk sınırında yüzde 24,54, yaşam maliyetinde ise yüzde 74,06 oranında artış yaşandığı belirtildi.

BES-AR Merkez Kadın Sekreteri Nigar Dinçer, araştırmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

"2025 yılında da 22 bin 104 TL alan asgari ücretli 34 bin 888 TL olan açlık sınırının yüzde 57,83 altında ücret alarak sadece karnını doyurabilmiştir. Sendikamız kamu emekçilerinin kira yardımı taleplerinin karşılanması, ücretsiz yol ve yemek taleplerinin karşılanması, kamu emekçileri için büyükşehir tazminatı taleplerinin karşılanması, yoksulluk sınırı üzerinde insan onuruna yaraşacak bir ücret için seyyanen verilen zam dahil bütün ek ödemelerin temel ücrete yansıtılması için mülakatın kaldırılması, liyakatın esas alınması için mücadele etmeye devam ediyoruz. Bu sefalet düzeni sürdürülemez. Krizin bedeli emekçilere ödettirilemez. Tüm kamu emekçilerini, emeklileri, asgari ücretlileri birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz."