Memphis Hayvanat Bahçesi'nde 20 Yıl Geçiren Dev Pandalar Yakında Çin'e Dönüyor

Hayvanat bahçesinden yapılan açıklamada, "Konuklar, Çin Halk Cumhuriyeti'nin enfes kültüründen küçük bir tadım olarak Memphis'e gitti.

Çinli dev panda Le Le, ABD'nin Tennessee eyaletinde yer alan Memphis'te bulunan Memphis Hayvanat Bahçesi'ndeki muhafazasında bambu yaprakları yiyor, 13 Ağustos 2010. (Fotoğraf: Jiang Guopeng/Xinhua)

Hayvanat bahçesinden yapılan açıklamada, "Konuklar, Çin Halk Cumhuriyeti'nin enfes kültüründen küçük bir tadım olarak Memphis'e gitti. Memphis Hayvanat Bahçesi, iki büyük ulusa aracılık yapmaktan çok müteşekkir" denildi.

WASHINGTON, 22 Aralık (Xinhua) -- ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Memphis'teki Memphis Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan bir çift dev panda, hayvanat bahçesinin Çin Zooloji Bahçeleri Derneği ile mevcut dev panda ödünç alma anlaşmasının 20 yıl sonra sona ermesi üzerine Çin'e geri dönecek.

Hayvanat bahçesinden Çarşamba günü yapılan duyuruda, dev pandalar ya Ya ve Le Le "önümüzdeki birkaç ay içinde Çin'e geri dönecekler" denildi.

Ya ya ve Le Le, 2003 yılında Memphis'e geldi ve sözleşmeleri 2013'te yenilendi. Mevcut ödünç alma sözleşmesi 2023'te sona erecek.

Hayvanat bahçesinden yapılan açıklamada, "Ya ya ve Le Le, son 20 yıldır Memphis topluluğunun ayrılmaz bir parçası oldu. Onlarla zaman geçirebildiğimiz için minnettarız" denildi.

Açıklamada, "Memphis Hayvanat Bahçesi'nde geçirdikleri süre boyunca ya Ya ve Le Le, türlerinin öneminin öğrenilmesi için yürütülen öncü araştırma ve koruma projelerine yardımcı oldu" denildi.

Çinli dev panda Ya Ya, ABD'nin Tennessee eyaletinde yer alan Memphis'te bulunan Memphis Hayvanat Bahçesi'ndeki muhafazasında bir şeyler içiyor, 13 Ağustos 2010. (Fotoğraf: Jiang Guopeng/Xinhua)

Memphis Hayvanat Bahçesi ayrıca, bu inanılmaz ayılara ev sahipliği yapmanın bir ayrıcalık olduğunu ve Çin kültürünün Memphis Şehri üzerindeki etkisinin "sonsuza dek hatırlanacak" olduğunu vurguladı.

Hayvanat bahçesinden yapılan açıklamada, "Konuklar, Çin Halk Cumhuriyeti'nin enfes kültüründen küçük bir tadım olarak Memphis'e gitti. Memphis Hayvanat Bahçesi, iki büyük ulusa aracılık yapmaktan çok müteşekkir" denildi.

Açıklamada "Ya Ya, Le Le ve Çin Hayvanat Bahçeleri Derneği ile bu ilişkiyi geliştirdiğimiz harika bir 20 yıl geçirdik. Bu ortaklığı gelecekte de sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz" denildi.

ABD'de iki diğer hayvanat bahçesi daha - Washington, D.C.'deki Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi ve Georgia eyaletinde yer alan Atlanta'daki Atlanta Hayvanat Bahçesi - dev pandalara ev sahipliği yapıyor.