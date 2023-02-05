Memphis Hayvanat Bahçesi 25 Yaşındaki Dev Panda Le Le'nin Öldüğünü Duyurdu Güncel Haberler WASHINGTON, 5 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Memphis kentinde yer alan Memphis Hayvanat Bahçesi Cuma günü, dev panda Le Le'nin öldüğünü duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Memphis kentinde yer alan Memphis Hayvanat Bahçesi'nde dev panda Le Le'nin fotoğrafını inceleyen ziyaretçiler, 4 Şubat 2023. (Fotoğraf: Adam/Xinhua) WASHINGTON, 5 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Memphis kentinde yer alan Memphis Hayvanat Bahçesi Cuma günü, dev panda Le Le'nin öldüğünü duyurdu. 1998 doğumlu erkek dev panda Le Le, Memphis Hayvanat Bahçesi'ne dişi dev panda ya Ya ile birlikte gelmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Memphis kentinde yer alan Memphis Hayvanat Bahçesi'nde dev panda Le Le'nin resmi önünde fotoğraf çeken bir kadın, 4 Şubat 2023. (Fotoğraf: Adam/Xinhua) Amerika Birleşik Devletleri'nin Memphis kentinde yer alan Memphis Hayvanat Bahçesi'nde dev panda Le Le'nin fotoğrafı ve çiçekler görülüyor, 4 Şubat 2023. (Fotoğraf: Adam/Xinhua) Amerika Birleşik Devletleri'nin Memphis kentinde yer alan Memphis Hayvanat Bahçesi'nde dev panda Le Le'nin fotoğrafını inceleyen ziyaretçiler, 4 Şubat 2023. (Fotoğraf: Adam/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Hayvanat Bahçesi Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Memphis Hayvanat Bahçesi 25 Yaşındaki Dev Panda Le Le'nin Öldüğünü Duyurdu - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.