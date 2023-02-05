Memphis Hayvanat Bahçesi 25 Yaşındaki Dev Panda Le Le'nin Öldüğünü Duyurdu
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WASHINGTON, 5 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Memphis kentinde yer alan Memphis Hayvanat Bahçesi Cuma günü, dev panda Le Le'nin öldüğünü duyurdu.
WASHINGTON, 5 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Memphis kentinde yer alan Memphis Hayvanat Bahçesi Cuma günü, dev panda Le Le'nin öldüğünü duyurdu. 1998 doğumlu erkek dev panda Le Le, Memphis Hayvanat Bahçesi'ne dişi dev panda ya Ya ile birlikte gelmişti.
Kaynak: Xinhua / Güncel