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Memphis Hayvanat Bahçesi 25 Yaşındaki Dev Panda Le Le'nin Öldüğünü Duyurdu

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Memphis Hayvanat Bahçesi 25 Yaşındaki Dev Panda Le Le'nin Öldüğünü Duyurdu

WASHINGTON, 5 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Memphis kentinde yer alan Memphis Hayvanat Bahçesi Cuma günü, dev panda Le Le'nin öldüğünü duyurdu.

Memphis Hayvanat Bahçesi 25 Yaşındaki Dev Panda Le Le'nin Öldüğünü DuyurduAmerika Birleşik Devletleri'nin Memphis kentinde yer alan Memphis Hayvanat Bahçesi'nde dev panda Le Le'nin fotoğrafını inceleyen ziyaretçiler, 4 Şubat 2023. (Fotoğraf: Adam/Xinhua)

WASHINGTON, 5 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Memphis kentinde yer alan Memphis Hayvanat Bahçesi Cuma günü, dev panda Le Le'nin öldüğünü duyurdu. 1998 doğumlu erkek dev panda Le Le, Memphis Hayvanat Bahçesi'ne dişi dev panda ya Ya ile birlikte gelmişti.

Memphis Hayvanat Bahçesi 25 Yaşındaki Dev Panda Le Le'nin Öldüğünü DuyurduAmerika Birleşik Devletleri'nin Memphis kentinde yer alan Memphis Hayvanat Bahçesi'nde dev panda Le Le'nin resmi önünde fotoğraf çeken bir kadın, 4 Şubat 2023. (Fotoğraf: Adam/Xinhua)

Memphis Hayvanat Bahçesi 25 Yaşındaki Dev Panda Le Le'nin Öldüğünü DuyurduAmerika Birleşik Devletleri'nin Memphis kentinde yer alan Memphis Hayvanat Bahçesi'nde dev panda Le Le'nin fotoğrafı ve çiçekler görülüyor, 4 Şubat 2023. (Fotoğraf: Adam/Xinhua)

Memphis Hayvanat Bahçesi 25 Yaşındaki Dev Panda Le Le'nin Öldüğünü DuyurduAmerika Birleşik Devletleri'nin Memphis kentinde yer alan Memphis Hayvanat Bahçesi'nde dev panda Le Le'nin fotoğrafını inceleyen ziyaretçiler, 4 Şubat 2023. (Fotoğraf: Adam/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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