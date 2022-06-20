Memleket Partisi'nde Üst Düzey İstifalar, Gaye Usluer: Köprüden Önce Son Çıkış - Haberler

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Memleket Partisi'nde Üst Düzey İstifalar, Gaye Usluer: Köprüden Önce Son Çıkış

ANKA - Güncel
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Memleket Partisi'nde Üst Düzey İstifalar, Gaye Usluer: Köprüden Önce Son Çıkış

Memleket Partisi’nde iki MYK üyesi, dört parti meclisi üyesi olmak üzere üst düzey yönetimdeki altı isim istifa etti. Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Gaye Usluer istifasını, “Gün küçük olsun bizim olsun zamanı değil. Ya kazanılacak ya da kazanılacak bir seçim süreci içindeyiz. Aksi düşünülemez, düşünülmemeli. Ülkemiz için köprüden önce son çıkış gibi görünen, alternatifini ya da aksini düşünmek bile istemeyeceğim sürece isteyerek, ya da istemeyerek olumsuz katkıda bulunuyor olmak en büyük endişem” sözleriyle duyurdu.

Memleket Partisi'nde iki MYK üyesi, dört parti meclisi üyesi olmak üzere üst düzey yönetimdeki altı isim istifa etti. Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Gaye Usluer istifasını, "Gün küçük olsun bizim olsun zamanı değil. ya kazanılacak ya da kazanılacak bir seçim süreci içindeyiz. Aksi düşünülemez, düşünülmemeli. Ülkemiz için köprüden önce son çıkış gibi görünen, alternatifini ya da aksini düşünmek bile istemeyeceğim sürece isteyerek, ya da istemeyerek olumsuz katkıda bulunuyor olmak en büyük endişem" sözleriyle duyurdu.

Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Gaye Usluer istifasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Usluer'in açıklaması şöyle:

"Gün küçük olsun bizim olsun zamanı değil. ya kazanılacak ya da kazanılacak bir seçim süreci içindeyiz. Aksi düşünülemez, düşünülmemeli. Ülkemiz için köprüden önce son çıkış gibi görünen, alternatifini ya da aksini düşünmek bile istemeyeceğim sürece isteyerek, ya da istemeyerek olumsuz katkıda bulunuyor olmak en büyük endişem. Bu duygu ve düşüncelerle Memleket Partisinden istifa ettiğimi bilgilerinize sunuyorum. Süreçteki yol arkadaşlarıma tek tek teşekkür ediyorum. Aydınlık bir Türkiye, çocuklarımız için aydınlık ve huzurlu bir gelecek dileklerimle."

Memleket Partisi'nden ayrılan isimler şöyle:

"Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Gaye Usluer, Memleket Partisi Genel Sekreteri Prof. Dr. Hakkı Akalın, Memleket Partisi Parti Meclisi-Danışma Kurulu Üye ve Memleket Partisi Kurucu Üyesi Meryem Şengül Kala, Memleket Partisi MYK Üyesi ve Parti Genel Saymanı Serkan Ufuk Akgün, Memleket Partisi MYK Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu ve Memleket Partisi Parti Meclisi Üyesi-Memleket Partisi Kurucu Üyesi Dr. Oğuz Giray."

ANKA / Güncel

Merkez Yürütme Kurulu Gaye Usluer Güncel Haberler

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