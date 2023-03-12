Memleket Partisi'nde cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçim oylaması yapılıyor

Memleket Partisi'nde cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçim yapma kararı alınmasının ardından, partinin 35 ilçe başkanlığında kurulan sandıklarda oylama yapılıyor.

Muharrem İnce'nin Genel Başkanı olduğu Memleket Partisi'nde, cumhurbaşkanı adayı, üyelerinin oylarıyla belirlenecek. Partinin ilçe başkanlıklarına sandıkların kurulmasının ardından parti üyeleri cumhurbaşkanı adayını seçmeye hazırlanıyor.

Memleket Partisi'nin ilçe başkanlıklarında sandıklar kuruldu ve parti üyeleri saat 12.00'de oylarını kullanmaya başladı.

AA muhabirine konuşan Memleket Partisi Ümraniye İlçe Başkanı Murat Türk, İstanbul genelinde cumhurbaşkanı adaylığı için sandıkların kurulduğunu ve üyelerinin oy kullanımına açıldığını söyledi.

Tüm üyelerin bugün Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiğini dile getiren Türk, şunları kaydetti:

"Diğer partilerde olmayan ama partimiz tüzüğünde bulunan Cumhurbaşkanı adayını, üyelerimiz kendisi seçerek belirleyecek. Böyle bir demokrasi süreci işliyor. Partimiz için, ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Adaylık müracaatında bulunan adayların isimleri pusula olarak buraya hazırlanıyor. Şu anda sadece Genel Başkanımız Muharrem İnce'nin adaylığı söz konusu olduğu için onun pusulası bulunuyor. Üyeler bu pusulaları zarflara koyarak sandığa atıyorlar. Biz de sandık kapandıktan sonra çıkan sonuçları genel merkezimize bildireceğiz."

Türk, sandıkların saat 17.00'de açılacağını ve sonuçların genel merkeze iletileceğini belirtti.