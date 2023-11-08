Memleket Partisi Hatay İl Başkanlığı konteynerinin çalınmasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Memleket Partisi İl Başkanlığınca kullanılan konteynerin çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Memleket Partisi İl Başkanlığınca kullanılan konteynerin çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, Saraykent Mahallesi'nde bulunan ve Memleket Partisi Hatay İl Başkanlığınca kullanılan konteynerin 26 Ekim'de çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında şüpheli M.T. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.???????
Kaynak: AA / Güncel