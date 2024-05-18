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Memleket Partisi Genel Merkezi Etimesgut'a taşındı

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Memleket Partisi, genel merkez binasının kapatıldığı iddialarının doğru olmadığını, parti genel merkezinin Çankaya'dan Etimesgut ilçesine taşındığını bildirdi.

Memleket Partisi, genel merkez binasının kapatıldığı iddialarının doğru olmadığını, parti genel merkezinin Çankaya'dan Etimesgut ilçesine taşındığını bildirdi.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Memleket Partisi genel merkezimiz, Yukarı Öveçler Mahallesi 1290. Sokak No: 4 Çankaya/Ankara adresinden, Fatih Sultan Mahallesi, 2700. Cadde, Arp Kule İş Merkezi No: 3/3 Etimesgut/Ankara adresine taşınmıştır. Genel Merkezimizin kapanması söz konusu değildir. Memleket Partisi Seçim otobüsümüz ise yeni otobüs giydirmesi için sökülmüş olup yeni tasarımımız giydirilip faaliyete geçecektir."

Kaynak: AA / Güncel

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