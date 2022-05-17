Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin kuruluş yıl dönümü programında konuştu Açıklaması - Haberler

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "'Parti kuramaz' dediler kurduk, 'Örgütlenemez' dediler örgütlendik, 'Seçimlere giremez' dediler, haberler yaptılar, seçimlere girme hakkını da elde ettik." dedi.

İnce, partisinin 1. kuruluş yıl dönümü kapsamında genel merkez binası önünde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en çabuk ve en hızlı büyüyen ailesi olduklarını belirterek parti kurma nedenlerine değindi.

Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesine ilişkin İnce, "Şu anda bir milli servet yok ediliyor, dozerler girmiş Atatürk Havalimanı yıkılıyor. 1914 yılından bu yana dünyada ödül almış. Ağaç dikeceksin dik kardeşim anladık, park yapacaksın yap onu da anladık. Pisti neden bozuyorsun. Pisti bozma, dozerler pisti bozuyor." ifadelerini kullandı.

Anamuhalefete yönelik eleştirilerde bulunan İnce, "Muhalefetten ses çıkarıyor gibi yapıyorlar, meğer muhalefet partisinin genel başkanı 'Proje bizim' diyor. 'Telefonlarımızı dinlediler projeyi bizden çaldılar' diyor. Memleket Partisi, bunların hepsi birbirine benzediği için kuruldu. Bakın, bizim bir farkımız var, çok kısa sürede 85 milyona bunu göstereceğiz." diye konuştu.

Partisinin büyükelçilik koridorlarında kurulmadığını söyleyen İnce, "Biz tozlu Anadolu yollarında kurulduk. Bizim medyamız yok, bizim arkamızda sermaye grupları yok, bizim arkamızda büyükelçiler yok. Biz Türkiye'nin en yerli, en milli, gönlü, yüreği, kalbi, sevdası, aşkı, sevgisi ve her şeyi Ankara'da olan insanlarız." dedi.

Partiyi çok kısa sürede kurduklarına dikkati çeken İnce, "'Parti kuramaz' dediler kurduk, 'Örgütlenemez' dediler örgütlendik, 'Seçimlere giremez' dediler, haberler yaptılar, seçimlere girme hakkını da elde ettik. Şimdi yeni haberleri var, 'Barajı geçemez' diyor. Baraj maraj bize hikaye gelir, yıkıp atacağız o barajları." değerlendirmesinde bulundu.

2023'te yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını, takdirin parti üyelerinde olduğunu belirten İnce, "Şimdi konuşuyorlar, 'O belediye başkanı aday olacak mı, bu belediye başkanı olacak mı? Genel başkanım izin verir mi?' diye. Cumhurbaşkanı adayına genel başkan izin vermez, adaylık söke söke alınır. Sokakta alınır, o görüntüde izin verilir. Gerçeği sokaktır, sokağı arkana alırsın ve aday olursun. Bizde belli, sandığı koyacağız, sandıktan hangi vatan evladı çıkarsa Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İnce ve partililer, yıl dönümü dolayısıyla pasta kesti.