Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'nin iddiaları üzerine açılan soruşturmada 13 kişi gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabındaki iddialar üzerine resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 zanlıdan 4'ü adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, açık kaynak araştırmasında, İnce tarafından 10 Mayıs'ta Twitter'da iddia edilen olayların araştırılması amacıyla "şantaj", "tehdit", "belgede sahtecilik", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" ile "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından resen açılan soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerden 13'ünün gözaltına alındığı, yurt dışında bulunan 4'ü hakkında da yakalama emri talep edildiği bildirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Farklı illerde gözaltına alınan ve Ankara'ya getirilen diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.