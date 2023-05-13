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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'nin iddiaları üzerine açılan soruşturmada 13 kişi gözaltına alındı

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'nin iddiaları üzerine açılan soruşturmada 13 kişi gözaltına alındı

Güncel Haberler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabındaki iddialar üzerine resen başlatılan soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabındaki iddialar üzerine resen başlatılan soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, açık kaynak araştırmasında, İnce tarafından 10 Mayıs'ta Twitter'da iddia edilen olayların araştırılması amacıyla "şantaj", "tehdit", "belgede sahtecilik", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" ile "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından resen açılan soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerden 13'ünün gözaltına alındığı, yurt dışında bulunan 4'ü hakkında da yakalama emri talep edildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Güncel

Memleket Partisi Muharrem İnce Cumhuriyet Güncel Haberler

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