Meme Kanserini Yenen Nilda Kadam İçin Balonlar Bırakıldı

Meme Kanserini Yenen Nilda Kadam İçin Balonlar Bırakıldı
Güncelleme:
Kozlu Şehir Stadı'nda oynanan Süper Amatör Lig müsabakasından önce, meme kanserini yenen 38 yaşındaki Nilda Kadam onurlandırıldı. Futbolcular, 'Erken tanı hayat kurtarır' pankartıyla sahaya çıkarken, Kadam ve yakınları gökyüzüne renkli balonlar bıraktı.

Çaycuma Velioğlu Gelişimspor müsabakası öncesinde, meme kanserini yenen 38 yaşındaki Nilda Kadam için gökyüzüne balonlar bırakıldı.

Kozlu Şehir Stadı'nda oynanan Süper Amatör Lig müsabakası öncesinde, iki takımın futbolcuları sahaya "Erken tanı hayat kurtarır" yazılı pankartla çıktı.

Daha sonra Nilda Kadam ve yakınları, Kozlu Şehir Stadı'nda ellerindeki renkli balonları gökyüzüne bıraktı.

Kadam, etkinliği organize eden Kozlu Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu Özgür Kuru'ya, Kozlu Belediyesi ve Kulüp Başkanı Altuğ Dökmeci ile kulüp yönetimine teşekkür etti.

Başkan Dökmeci, Kadam'a çiçek ve adının yazılı olduğu forma hediye etti.

Etkinliğin ardından oynanan karşılaşmada Kozlu Belediyespor, Çaycuma Velioğlu Gelişimspor'u 3-1 mağlup etti.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
