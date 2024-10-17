Meme Kanserini Yenen Hemşire Farkındalık İçin Gönüllü Oldu

Nevşehir'de emekli hemşire 55 yaşındaki Fatma Tuzdelener, erken evrede teşhis konulan meme kanserini tedaviyle yendikten sonra farkındalık oluşturma amacıyla gönüllü sağlık elçisi oldu.

Tuzdelener, 2014 yılında kentte görev yaptığı dönemde vücudunda kitle olduğunu fark ederek, Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) başvurdu.

Yapılan ultrasonografi ve mamografi testlerinde teşhisi kesinleşen Tuzdelener, geçirdiği ameliyatın ardından kemoterapi ve radyoterapi tedavisi aldı.

Tedavisinin ardından kanseri yenen Tuzdelener, sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen seminerlere katılıp, vaktini değerlendirmek amacıyla kadınların bulunduğu çeşitli ortamlarda erken teşhisin önemini anlatarak, farkındalık oluşturmaya çabalıyor.

Kanser olduğunu öğrendiğinde büyük şok yaşadığını belirten Tuzdelener, kendisine sunulan tedavi seçenekleri ve KETEM'in desteğiyle zorlu süreci geride bırakarak sağlığına kavuştuğunu kaydetti.

Hayata umutla bağlanıp, gerekli tedavileri alarak yenilgiye uğrattığı kanser konusunda özellikle kadınları bilinçlendirmek adına gönüllü çalışmalar yaptığını aktaran Tuzdelener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendi hikayemi paylaşarak kadınlar üzerinde farkındalık oluşturmaya çalışıyorum. Elle muayeneyi düzenli olarak yapmaları gerektiğini anlatıyor, KETEM'den her an ücretsiz destek alabileceklerini söylüyorum. Nevşehir'de KETEM tırı meme kanseri taramaları için mahalle ve köylere kadar ulaşıyor. Ben de KETEM tırına gitmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü erken teşhis benim hayatımı kurtardı."

Kanserle mücadelede cesaretli olma çağrısında bulunan Tuzdelener, kendisine destek veren sağlık çalışanlarına minnettar olduğunu da sözlerine ekledi.