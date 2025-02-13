Meme Kanseri Tedavisinden Ahşap Sanatına: İnci Arslantürk'ün Başarılı Hikayesi

Giresun'da 55 yaşındaki İnci Arslantürk, meme kanseri tedavisi sürecinde hobi olarak başladığı ahşap oyma sanatını geliştirerek atölye açtı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü mezunu Arslantürk, yaklaşık 3 yıl önce çeşitli nedenlerle İstanbul'dan Giresun'a taşındı.

Giresun'a yerleştikten bir süre sonra meme kanseri tanısı konan bir çocuk annesi Arslantürk, tedaviye başladı.

Tedavi sürecinde moralini yüksek tutmak amacıyla hobi arayışına giren İnci Arslantürk, arkadaşının tavsiyesi üzerine ahşap oyma sanatıyla ilgilenmeye karar verdi.

Çeşitli kurslara katılarak ahşabı işlemeyi öğrenen Arslantürk, 2 yıl önce Hacımiktat Mahallesi'nde kurduğu atölyede sipariş üzerine masa, sandalye, model araba ve tablo gibi çeşitli ürünler imal ediyor.

"Ahşaba hayat vermeye çalışıyorum"

İnci Arslantürk, AA muhabirine, kanser tedavisi sürecinde boş vakitlerini değerlendirmek amacıyla hobi edinmeye karar verdiğini söyledi.

Öneri üzerine başladığı ahşap sanatını çok sevdiğini anlatan Arslantürk, bu sanatın hastalığı atlatmasında yararını gördüğüne inandığını dile getirdi.

Arslantürk, teşhis konulduğunda ilk zamanlar kötü şeyler hissettiğini belirterek, "Tedavi süreci çok zordu ama sonrasında iyi şeyler oldu. Sabahları buraya gelip bir şeyler yapmak beni psikolojik anlamda çok rahatlattı. Hastalığımı yenmemde çok büyük etken oldu." dedi.

Kanseri yendiğini ancak rutin kontrollerin devam ettiğini vurgulayan Arslantürk, şöyle devam etti:

"2,5 yıldır ahşaba hayat vermeye çalışıyorum. Fuarlarda yer alıyoruz. Farklı fuarlara gitmek için hazırlıklarımız sürüyor. İstanbul başta olmak üzere Antalya, Alanya ve Bodrum gibi yerlere de çeşitli ahşap ürünleri gönderiyoruz. Bundan sonra da umarım bu şekilde devam edeceğiz."

Arslantürk, sipariş üzerine üretim yaptığını ifade ederek, "Kişiye özel tasarımlar yapıyoruz aslında. İnsanlar evlerinde görmek istedikleri ürünleri bizimle paylaşıyorlar. Biz de onların istedikleri ürünleri imal ediyoruz. Amacımız insanları mutlu etmek." diye konuştu.

İnci Arslantürk, ilerleyen dönemlerde ürünlerini yurt dışına pazarlamayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.