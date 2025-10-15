Meme Kanseri Farkındalık Ayı Etkinliği Düzenlendi

İl Sağlık Müdürlüğünce "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fatih Sağlıklı Hayat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, katılımcılara erken teşhisin önemi anlatıldı, bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, doktorların çok önemli bir iş yaptığını belirleterek, çalışmalarında başarı diledi.

İl Sağlık Müdür Vekili Op. Dr. Yavuz Çakıroğlu ise Sağlıklı Hayat Merkezinde 2025 yılında yaklaşık 3 bin 500 kadına mamografi çekildiğini, bunlardan pozitif çıkan 235 kadının 25 tanesine meme kanseri tanısı konulduğunu belirtti.

Teşhis sonrası tedavi alan hastalardan bazıları da hastalık süreci hakkında bilgi verdi.

Etkinliğe, Ortahisar İlçe Sağlık Müdürü Dr. Erdem Malkoç, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan, doktorlar, salık personelleri ve vatandaşlar katıldı.