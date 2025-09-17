Meltem Tekin'den 'Zamanın Durağında Yalnızlık' Sergisi

(ANKARA) - Galeri Soyut Çankaya, 20 Eylül ile 8 Ekim 2025 tarihleri arasında Meltem Tekin'in "Zamanın Durağında Yalnızlık" başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapacak.

Sanat anlayışında, yalnızlık, yabancılaşma ve varoluşsal sorgulamaların merkezi bir yere sahip olduğu Meltem Tekin'in "Zamanın Durağında Yalnızlık" başlıklı kişisel sergisi, 20 Eylül ile 8 Ekim 2025 tarihleri arasında Galeri Soyut Çankaya C Salonu'na ziyaret edilebilecek.

Sanatçı, sergisinde, şehirlerin hafıza mekanı olarak taşıdığı psişik katmanları, bireyin içsel yalnızlığıyla buluşturuyor. Tekin, sanatseverleri, Londra'nın sisinde, İstanbul'un mimarisinde, Paris'in gölgeleri arasında; zaman, mekan ve benlik kavramlarını aşan bir yolculuğa davet ediyor.

Meltem Tekin kimdir?

1977'de İskenderun'da doğan Meltem Tekin, farklı disiplinlerdeki deneyimlerinin ardından kendini bütünüyle resim sanatına adadı. İlköğretim, lise ve üniversite eğitimini doğduğu şehirde tamamladı. Mustafa Kemal Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden ayrıldıktan sonra bir süre inşaat ve danışmanlık sektöründe yöneticilik yaptı. Ancak resim, onun için kaçınılmaz bir yönelim haline gelerek 2015 yılından itibaren aldığı sanat eğitimiyle profesyonel bir boyut kazandı. Tekin'in eserleri, bugün BAE, Avusturya ve ABD'de özel koleksiyonlarda yer almakta; sanatçı çeşitli fuarlara ve karma sergilere katılmaktadır.