İtalya ve Mısır liderleri, Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, telefon görüşmesinde Orta Doğu'daki güvenlik durumu, İran'ın nükleer programı ve göç riskleri gibi konuları ele aldı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Orta Doğu'daki gelişmeleri telefon görüşmesinde ele aldı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Meloni, bölge liderleriyle sürdürdüğü temaslar çerçevesinde Sisi ile telefonda görüştü.

İki lider, bölgesel güvenlik çerçevesini garanti altına alacak ve Hürmüz Boğazı'nın sürdürülebilir şekilde yeniden açılmasını sağlayacak kalıcı çıkış için devam eden müzakere sürecine desteklerini dile getirdi.

İran'ın nükleer programı konusunda bir anlaşmaya varılmasının önemi de yeniden vurgulandı, bunun bölgesel denge için gerekli bir temel olduğu belirtildi.

Meloni ile Sisi, Lübnan'daki durumu ele alarak derhal ateşkes sağlanmasının gerekliliğini vurguladı, İsrail ile Lübnan arasında doğrudan müzakereler yapılması perspektifine destek verdi.

Meloni, düzensiz göç riskini gündeme getirdi

İki lider, krizin güvenlik ve insani alandaki ağır etkilerini değerlendirdi.

Özellikle Başbakan Meloni, Körfez bölgesi ve Orta Doğu'daki süregelen istikrarsızlığın sosyoekonomik kırılganlığı artırıcı etki yaratma riski taşıdığını ve bunun Akdeniz kıyılarına yönelik olası göç krizlerine yol açabileceğini vurguladı.

Bu bağlamda iki lider, göç akışlarının yönetimi ve insan kaçakçılarıyla mücadelede daha sıkı işbirliği sağlamak amacıyla ikili ortaklığı güçlendirme konusundaki kararlılıklarını yineledi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
