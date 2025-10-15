Haberler

Meloni ve Kral Abdullah'tan Terörizmle Mücadele Toplantısı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, terörizm ve aşırılıkla mücadele amacıyla Roma'da Batı Afrika'ya odaklanan bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda uluslararası iş birliğinin artırılması ve terörizmin finansman kaynaklarının ortadan kaldırılması konuları ele alındı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, terörizm ve şiddet yanlısı aşırılıkla mücadeleyi esas alan "Akabe Süreci"nin Batı Afrika'ya odaklanan Roma'daki toplantısına eş başkanlık yaptı.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Roma'da Başbakan Meloni ve Kral Abdullah'ın yönettiği bugünkü toplantıda, Batı Afrika özelinde terörizm ve şiddet yanlısı aşırılıkla mücadele stratejilerinin ele alındığı belirtildi.

Çad, Nijerya, Paraguay, Sierra Leone, Togo, Cezayir'in de aralarında olduğu 30'dan fazla uluslararası heyetin katıldığı kaydedilen açıklamada, "Terörizmin finansmanının ortadan kaldırılması amacıyla uluslararası organize suç, uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığıyla bağlantılı ağların engellenmesine yönelik eylemler tartışıldı." ifadesi kullanıldı.

Başbakan Meloni'nin, İtalya'nın Afrika'ya yönelik kalkınma hamlesi olarak geçen yıl başlattığı "Mattei Planı" çerçevesinde, istikrarsızlık ve terörizmin temel nedenlerini ele almak için insan sermayesine ve sürdürülebilir kalkınmaya yatırım yapma hedefini paylaştığı belirtilen açıklamada, Meloni'nin İtalya'nın sadece terörle mücadelede değil, mafya, insan ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeledeki deneyimini de aktardığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
