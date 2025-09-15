Meloni ve Costa, Ukrayna ve Orta Doğu Gelişmelerini Görüştü

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın, Ukrayna ve Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştükleri bildirildi.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Meloni'nin, 27 Ağustos'ta Avrupa başkentlerine ziyaret turu başlatan Costa ile bu akşam Roma'daki Başbakanlık sarayı Chigi'de görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Görüşmede, özellikle Ukrayna ve Orta Doğu'daki durum başta olmak üzere uluslararası gündemin önde gelen dosyaları ele alındı ve 1-2 Ekim'de Kopenhag'da yapılacak olan gayriresmi Avrupa Konseyi toplantısı ile Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi gibi yaklaşan zirvelere hazırlık yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

AB Konseyi Başkanı Costa da Meloni ile görüşmesine ilişkin, ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "İtalya, Rus saldırganlığının başlangıcından bu yana Ukrayna'nın sadık bir destekçisi olmuştur. Ukrayna'yı adil ve kalıcı bir barış yoluna koymak için ortak çabalarımızı görüştük. Ukrayna'nın güvenliği ile Avrupa'nın güvenliği birbiriyle bağlantılıdır." ifadelerine yer verdi.

"Avrupa için Güvenlik Eylemi (SAFE)" isimli araçlardan faydalanarak ortak savunma hazırlıklarını arttırmaları gerektiğini belirten Costa, "Bu, sanayimize, rekabet gücümüze fayda sağlayacak ve vatandaşlarımız için istihdam yaratacaktır. Güvenli bir Avrupa aynı zamanda müreffeh bir Avrupa olmalıdır. Sadeleştirme çabalarımızı sürdürmeli, enerji fiyatlarını düşürmeli ve geleneksel sanayilerimizi desteklemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.