Meloni, Trump ile Gazze için Ateşkes Üzerine Görüştü

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, ABD Başkanı Donald Trump'a Gazze'de ateşkes için çalışılması gerektiğini yinelediği bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kanada'nın Kananaskis beldesindeki G7 Liderler Zirvesi kapsamında iki lider görüşme gerçekleştirdi.

Açıklamada, "Görüşme, İran'daki en son gelişmelerin ele alınmasına ve müzakere yolunun yeniden açılmasının gerekliliğinin bir kez daha vurgulanmasına imkan tanıdı. Meloni, görüşme sırasında ayrıca şu anda Gazze'de bir ateşkese ulaşmak için çalışılması gerektiğini de yineledi." ifadeleri yer aldı.

Başbakanlık açıklamasında, "Son olarak görüşme, Başbakanın, AB-ABD ticaret müzakerelerine ilişkin bir anlaşmaya varmanın önemini teyit etmesine ve Lahey'de yapılacak bir sonraki NATO Zirvesi'ne dair beklentilerin ele alınmasına da olanak sağladı." denildi.