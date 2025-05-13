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Meloni, Erdoğan'a Türkiye'nin diplomatik çabaları için teşekkür etti

Meloni, Erdoğan'a Türkiye'nin diplomatik çabaları için teşekkür etti
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye'nin Rusya - Ukrayna Savaşı'nda ihtilafı sona erdirmeye yönelik çabalarından ötürü teşekkür ettiği bildirildi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye'nin Rusya - Ukrayna Savaşı'nda ihtilafı sona erdirmeye yönelik çabalarından ötürü teşekkür ettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Meloni arasında bu akşam saatlerinde gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin İtalya Başbakanlığından yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Ukrayna ile Rusya arasındaki barış müzakerelerine İstanbul'un ev sahipliği yapma yönündeki Türkiye'nin hazır olduğu açıklaması ışığında, iki lider diplomatik perspektifleri ele aldı ve Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışa verdikleri desteği yineledi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başbakan Meloni, Türkiye'nin çatışmayı sona erdirecek müzakere edilmiş bir çözüme yönelik çabalarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Meloni, Ukrayna'nın yaptığı gibi Rusya'nın da en üst düzeyde yapılacak görüşmelere yönelik davete olumlu yanıt vermesini ve barışa olan istekliliğini somut bir şekilde gösterecek olan 30 günlük tam ve koşulsuz ateşkesi kabul etmesini beklediğini yeniden vurguladı."

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
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