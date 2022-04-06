SPOR Melis Gürkaynak: Önemli yerlerde iyi işler yapmak bizim karakterimiz oldu

"Dileğimiz sezonu Şampiyonlar Ligi kupasıyla kapatmak"

Ata SELÇUK - Mustafa AKIN/ İSTANBUL, (DHA) - CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında VakıfBank'ın Fenerbahçe Opet'i altın sette mağlup ederek finale yükselmesinin ardından sarı-siyahlı ekibin takım kaptanı Melis Gürkaynak, galibiyeti değerlendirdi.

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Gürkaynak, 'Biz bu maçın böyle olacağını bekliyorduk aslında. İlk maçtan sonra 'Nasılsa VakıfBank kazanır' diyen çok oldu. Biz Fenerbahçe'nin ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyorduk. İyi çalışmıştık. Bu atmosfere de iyi çalıştık. Ama maça iyi başlayamadık. Önemli yerlerde yine iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Bu da VakıfBank'ın gelenekselleşmiş bir karakteri oldu. Bu da bize böyle yerlerde, kritik zamanlarda çok yardımcı oluyor. O yüzden çok mutluyuz tekrar Süper Final'e gidebildiğimiz için? ifadelerini kullandı.

'DİLEĞİMİZ SEZONU ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASIYLA KAPATMAK'

Finalde karşılaşacakları Imoco Conegliano ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Melis Gürkaynak, 'Geçen sene Şampiyonlar Ligi finalinde kaybettik ama Dünya Şampiyonası'nda yendik. Onlar da çok güçlü bir rakip. Şimdi önümüzde Türkiye Kupası ve Türkiye Ligi var. Sonrasında bütün çalışmalarımız o maçı kazanabilmek olmak. Dileğimiz sezonu o kupayla kapatıp çok güzel bir sezon geçirebilmek' diyerek sözlerini noktaladı.