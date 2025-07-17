Melis Doğan'dan Çocuklara Sanat Dolu Bir Gün

Ressam Melis Doğan, Van'ın Edremit ilçesinde "Doğanın Çiçeklerine Açılan Kapı Projesi" kapsamında çocuklarla resim yaparak keyifli vakit geçirmelerini sağladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında İstanbul'dan kente gelen Doğan, Van Valiliği ile Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Köprüler İlkokulu ve Ortaokulunun bahçesinde düzenlenen resim etkinliğinde çocuklarla bir araya geldi.

Sponsorların da desteğiyle temin edilen resim malzemelerinin kullanıldığı etkinlikte, çocuklar akrilik boya çalışması yaptı, hayallerini fırçalarla tuvale yansıttı.

Çocukların hem yaratıcılık becerilerini geliştirme hem de sanatla daha fazla vakit geçirmeleri amacıyla yapılan etkinlikte, öğrenciler doğayı, hayvan figürlerini ve şehrin simgelerini resmetti.

Doğan, AA muhabirine, proje kapsamında 4 yıldır il il gezerek çocuklarla bir araya geldiklerini belirtti.

Çocuklarla keyifli vakit geçirdiğini ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

"Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerindeki şehirlerimizi ziyaret ediyoruz. Bu etkinlik kapsamında 1000'i aşkın çocuğa ulaştık. Bu sene Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle çocuklara karne hediyesi kapsamında bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. İlk etabını Mardin'de yaptığımız etkinliğimizi Şırnak'tan sonra Van'da gerçekleştiriyoruz. Van Valiliğiyle ortak bir proje şeklinde yürütüyoruz."

Projeyi ülke geneline yaymak için çalışma yürüttüklerini anlatan Doğan, "Bu etkinliklerle çocukların sanatla olan bağını kuvvetlendirmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda kültürlerini sanat yoluyla aktarmaları için bir fırsat sunuyoruz. Van'a ilk defa geldim. Şehri çok beğendim ve güzel karşılandım. Çocukların neşesi beni mutlu etti." dedi.

Uzman Psikolog İrem Ayvaz ise projenin amacının, çocukların duygularını sanat yoluyla ifade etmesini sağlamak olduğunu dile getirerek, "Proje kapsamında çocukların yaratıcılıklarını ve sosyal etkileşimlerini gözlemliyoruz. Birçok çocukla çalışma fırsatı buldum. Az imkanlarına rağmen pek çok şeyden memnunlar ve olmak istedikleri meslekler, gelecek hedefleri ve birbirleriyle olan etkileşimleri noktasında da gerçekten düşündüğümüzden çok daha iyi bir noktadalar." diye konuştu.

Resim etkinliğine katılan 10 yaşındaki Kübra Kaval da etkinlikte resim çizerek keyifli vakit geçirdiklerini söyledi.

Öğrencilerden Ali Malik Aksoy, etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Etkinliğin sonunda öğrencilere boyama setleri hediye edildi.