Melikgazi'ye Yeni Teknoloji Lisesi Yapılacak

Melikgazi Belediyesi, Köşk Mahallesi'nde modern imkanlara sahip bir Teknoloji Lisesi inşa edecek. Başkan Palancıoğlu, lise ile öğrencilerin teknoloji temelli eğitim alarak geleceğin nitelikli bireyleri olarak yetişmelerini hedeflediklerini açıkladı.

Melikgazi Belediyesi tarafından Köşk Mahallesi'nde Teknoloji Lisesi yapılacak.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, eğitime önem verdiklerini ve birçok okulu eğitim hayatına kazandırdıklarını ifade etti.

Köşk Mahallesi'nde yapılacak projeyle ilgili bilgi veren Palancıoğlu, zemin ve 2 katlı binadan oluşacak lisede derslikler, bilgisayar laboratuvarları ve atölyelerin yer alacağını belirtti.

Yüksek donanımlı laboratuvarlar, yazılım ve yapay zeka atölyeleri, robotik kodlama sınıfları gibi modern imkanlarla donatılacak okulda aynı zamanda meslek sahibi bireylerin yetişmesini hedeflediklerini vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Dijital okur-yazarlık, farklı programlama dillerinde kodlama, mobil uygulama geliştirme, donanım üretim yetkinlikleri, siber güvenlik, veri tabanı programlama, tasarım yetkinlikleri ve proje yönetimi gibi derslerin verileceği bir lise olacak inşallah. Modern sınıflarımız ve teknoloji odaklı müfredatla hem öğrencileri geleceğe hazırlamayı hem de Kayseri'nin sanayi sektörüne nitelikli elemanlar kazandırmayı amaçlıyoruz. Öğrencilere konforlu, teknolojik ve interaktif bir eğitim ortamı sunacağımız okulda her öğrencinin kendini ve yeteneklerini keşfetmesini istiyoruz. İnşallah bu okulda geleceğin liderleri, mühendisleri ve bilim insanları yetişecek. Okulda temel fizik, kimya, matematik ve biyoloji derslerinin yanı sıra mühendislik fakültelerinde okutulan temel mühendislik dersleri de verilecek inşallah."

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
