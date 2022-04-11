Son dakika haberi... Melikgazi Belediyesi personeline uygulamalı yangın eğitimi verildi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, personellerine uygulamalı yangın eğitimi verildiğini bildirdi.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilçedeki birçok hizmet ve yatırımda emeği olan personele eğitim vermeyi önemsediklerini belirtti.

Her alanda hizmet içi eğitim vermeye devam edeceklerini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli personeller tarafından personelimize yangın çıkış sebepleri, yangınların sınıflandırılması, etkenleri, yangın yerindeki tehlikeler ve hareket tarzı, mücadele ile müdahale yöntemleri anlatıldı. Ayrıca yangın söndürmede kullanılan maddeler, söndürme prensipleri, acil durumlarda alarm ve tahliye planlaması gibi konular hakkında bilgi verildi. Düzenlediğimiz eğitim programlarıyla çalışanlarımızın bilgi birikimini artırıyoruz. Bu eğitimle de çalışanlarımız herhangi bir yangın durumunda en kısa sürede yapılması gerekenleri öğrenmiş oldu. Bu programlarda personelimize verilen eğitimler faydalı ve önemlidir. Önceliğimiz her zaman personelimizin sağlığı, can güvenliğidir."