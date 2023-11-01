Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden başarılı operasyon

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü son bir ayda yaptığı çalışmalarda 52 faili meçhul olayı aydınlatırken 61 faili firar şahsı yakaladı. Ayrıca, 190 aranan şahıs, 23 yakalama hacizli oto ve 12 çalıntı oto-motosiklet de ele geçirildi.

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğünce son bir ayda yapılan çalışmalarda 52 faili meçhul olay aydınlatılırken 61 faili firar şahıs ise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre 1-31 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 144 bin 235 şahıs ve 66 bin 218 araç kaydı sorgulandı. 190 aranan şahıs, 23 yakalama hacizli oto, 12 çalıntı oto-motosiklet yakalandı. Çalışmalarda 53 faili meçhul olay aydınlatılırken 61 faili firar şahıs da yakalandı. 27 şahıs hırsızlıktan suçundan ekiplerce suçüstü yakalandı. Ayrıca çalışmalarda; 83 kayıp şahıs bulundu, 35 şahsa bakaya işlemi yapıldı, 203 şahsa Kabahatler Kanunu'ndan işlem yapıldı.

Öte yandan 4 ruhsatsız tabanca, 19 tüfek, 29 kurusıkı tabanca, 323 fişek, 13 bıçak ele geçirildi. - KAYSERİ