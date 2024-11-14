Üye Girişi
Haberler

Melikgazi'den Sağlık Turizmi Hamlesi: Yeni Kampüs Projesi

Melikgazi'den Sağlık Turizmi Hamlesi: Yeni Kampüs Projesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi Belediyesi, sağlık altyapısını güçlendirmek için 'Sağlık Turizmi Kampüsü' projesini hayata geçiriyor. Proje ile birlikte 12 farklı alanda poliklinikler kurulacak ve şehir sağlık turistlerini ağırlayacak.

Melikgazi Belediyesi, "Sağlık Turizmi Kampüsü" projesini hayata geçirecek.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, proje ile şehrin sağlık altyapısının güçleneceğini ifade etti.

İlçeye 5,5 yılda 15 aile sağlığı merkezi kazandırdıklarını aktaran Palancıoğlu, yapımı devam eden aile sağlığı merkezlerini de vatandaşların hizmetine hazır hale getirmek için çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Yenilikçi projelerle ilçenin refah seviyesini yükseltmeyi, vatandaşların yüzünü güldürmeyi hedeflediklerini vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu projelerimizden biri Kayseri'mizin dünyanın dört bir yanından gelen sağlık turistlerini ağırlayacağı Sağlık Turizmi Kampüsü. Şehrimizin sağlık altyapısını güçlendirerek vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkili sağlık hizmeti sunmayı amaçladığımız projemizde diş, göz, saç ekimi, estetik, genel cerrahi, diyet gibi 12 farklı alanda poliklinikler olacak. Projemiz sayesinde şehrimize sağlık turizmini kazandıracağız. Farklı ülkelerden, farklı şehirlerden gelen hastalarımızın ve hasta yakınlarının rahatlığını sağlamak için tıbbi seçenekler sunacağız. Şehrimize katma değer sağlayacak sağlık turistlerine öncülük ederek esnafımızı da memnun edeceğiz."

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel
Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz

Belgelerle kürsüye çıkan Özel'den gündem yaratacak sözler

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri El Sani'yi resmi törenle karşıladı

Katar Emiri'nin selam verdiği an törene damga vurdu

 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir

Bakanlık, Türk askeriyle ilgili pedofili iddiasını doğruladı
Ankara'da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde?

Konserler, incelemeler derken Ankara için son anket geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Sarp Sınır Kapısı nerede, hangi ilde? Sarp Sınır Kapısı hangi ülkeye açılır? MASTERCHEF KUZU YÜREK DOLMASI TARİFİ! Kuzu yürek dolması nasıl yapılır, Kuzu yürek dolması malzemeleri neler? MASTERCHEF CİĞER KAVURMA TARİFİ! Ciğer kavurma nasıl yapılır, Ciğer kavurma malzemeleri neler? MASTERCHEF ARPA ŞEHRİYELİ OĞLAK BAŞI TARİFİ! Arpa şehriyeli oğlak başı nasıl yapılır, malzemeleri neler? Rojin Kabaiş otopsi raporu çıktı mı? Rojin Kabaiş ölüm sebebi nedir? MASTERCHEF KOÇ YUMURTASI TARİFİ! Koç yumurtası nasıl yapılır, Koç yumurtası malzemeleri neler? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 14 Kasım Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! MASTERCHEF TUZLAMA ÇORBASI TARİFİ! Tuzlama çorbası nasıl yapılır, Tuzlama çorbası malzemeleri neler? THY Euroleague Real Madrid Anadolu Efes basket maçı izleme linki! Real Madrid-Anadolu Efes maçı şifresiz, HD izleme linki var mı? Real Madrid Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta? THY Euroleague Real Madrid Anadolu Efes basket maçı şifresiz mi? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te bu hafta kim potada?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.