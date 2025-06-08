Melikgazi'de Yol ve Asfalt Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Melikgazi'de ulaşımın konfor ve güvenliğini artırmak için 17 bölgede yol çalışması, 6 farklı bölgede de asfalt döküm çalışması yapılıyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl hava koşullarından dolayı asfalt çalışmalarının geciktiğini belirtti.

Yoğun bir şekilde asfaltlama çalışmalarına başladıklarını bildiren Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Deprem dolayısıyla bahçeli ev talebi olan vatandaşlarımız tarafından Becen, Altınoluk, Eğribucak, Erenköy, Haymana, Kıranardı, Hisarcık, Gesi bölgesi başta olmak üzere birçok mahallemizde yapılaşma çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Haliyle bu bölgelerimizde asfalt çalışması yapılması gerekiyor. Başta Kayserigaz, Elektrik İdaresi, KASKİ, Telekom altyapıyı tamamladıktan sonra asfalt, kaldırım ve kilit parkeleri yapıyoruz. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şu anda tam 17 bölgede yeni yol açma, tamir, bakım çalışmalarıyla birlikte 6 bölgede de asfaltlama çalışmamız devam ediyor. Melikgazi'mize hayırlı olsun."