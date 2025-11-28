Haberler

Melikgazi'de Yeni Yol Çalışmaları Tamamlandı

Güncelleme:
Melikgazi Belediyesi, Esentepe Mahallesi'nde 1,5 kilometrelik yeni yol yapım çalışmasını tamamlayarak, trafik akışını rahatlatmayı hedefliyor. Başkan Palancıoğlu, asfaltlama ve altyapı güçlendirme çalışmaları ile konforlu ulaşım sağladıklarını açıkladı.

Melikgazi Belediyesi, ilçedeki ulaşım ağını güçlendirmek ve trafik akışını rahatlatmak amacıyla Esentepe Mahallesi'nde 1,5 kilometrelik yeni yol yapım çalışmasını tamamladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların ihtiyacı olan hizmetleri bir bir hayata geçirdiklerini, mahalle aralarından ana arterlere kadar birçok noktada yolları yenilediklerini belirtti.

İmara açılan yeni yolları da yaparak ulaşımı daha modern hale getirdiklerini vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Yeni yaptığımız yollar ile ilçemizde konforu ve güvenli ulaşımı sağlamaya çalışıyoruz. Esentepe Mahallesi'nde altyapı çalışmaları tamamlanan Doğanyurt Caddesi'nin asfaltını yeniledik. Yeni yolumuzda altyapı güçlendirme ve sıcak asfalt kaplama işlemleri yapıldı. 2 bin 500 ton asfalt kullanarak asfaltladığımız yolumuzun uzunluğu 1,5 kilometre. Bu yol yeni, konforlu ve güvenli hali ile Belsin'e giriş çıkışı da kolaylaştıracak. Belediye olarak tüm çalışmalarımızda vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak ilçemizde ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için yatırımlarımıza devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
