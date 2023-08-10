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Melikgazi'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı

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Sakarya Mahallesi Yeşildere Sokak üzerindeki bir binanın kapıcı dairesinde eski bina görevlisi H.K. ile arkadaşları G.Ç. ve İ.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.D. pompalı tüfekle yaralandı. Binadakilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan İ.D. Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. H.K. ve G.Ç. gözaltına alındı.

Melikgazi'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Mahallesi Yeşildere Sokak üzerindeki bir binanın kapıcı dairesinde eski bina görevlisi H.K. ile arkadaşları G.Ç. ve İ.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.D. pompalı tüfekle yaralandı.

Binadakilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan İ.D. Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

H.K. ve G.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Kayseri Sakarya Güncel Haberler

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