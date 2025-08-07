Melikgazi'de 'Perde Arkası' Tiyatro Oyunu Sahnelenecek

Melikgazi Belediyesi tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında "Perde Arkası" adlı tiyatro oyunu sahnelenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sahne Melikgazi projesi çerçevesinde düzenlenen oyun, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda tiyatroseverlerle buluşacak.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, tiyatroya emek veren genç oyuncularla sanatseverleri bir araya getireceklerini belirterek, "Kültür sanat faaliyetlerinin ilçemizde yaygınlaşması için çalışmalarımız sürüyor. Sahne Melikgazi ile sosyal hayata katkı sunmaya devam ediyoruz. Tiyatroya ilgi duyan bütün hemşehrilerimizi oyunumuzu izlemeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Oyun, 9 Ağustos Cumartesi saat 19.00'da ücretsiz olarak izlenebilecek.