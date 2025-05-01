Bolu'daki otel faciasında yangının çıkış anı kamerada

78 kişiye mezar olan oteldeki yangının çıkış anı kamerada
İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı

İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
Tepetaklak olan altın fiyatları için dudak uçuklatan tahmin

Tepetaklak olan altın fiyatları için dudak uçuklatan tahmin
14 yaşındaki çocuk, evine yardım için gelen kadının boğazını kesti

14 yaşındaki çocuk, evine yardım için gelen kadının boğazını kesti

Melikgazi'de Öğrenciler Akıl Küpü Kütüphaneleri'nde Sınavlara Hazırlanıyor

Melikgazi'de Öğrenciler Akıl Küpü Kütüphaneleri'nde Sınavlara Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi İlçesi'nde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrenciler, Akıl Küpü Kütüphaneleri'nden faydalanıyor. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kütüphanelerin sunduğu sessiz ve düzenli ortamın öğrencilere büyük katkı sağladığını belirtti.

Melikgazi ilçesinde öğrenciler Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ( Yks ) Akıl Küpü Kütüphaneleri'nde hazırlanıyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Akıl Küpü Kütüphaneleri'nin öğrencilere sessiz ve nezih bir ortamda ders çalışma imkanı sunduğunu ve bundan dolayı da ilginin oldukça fazla olduğunu belirtti.

Kütüphanelerden istifade eden büyük bir öğrenci kitlesi olduğunu kaydeden Palancıoğlu, kütüphanelerin teknik donatısıyla öğrencilere hizmet verdiğini ifade etti.

Belediye tarafından yapılan kütüphanelerin yoğun şekilde kullanılmasının kendilerini mutlu ettiğini aktaran Palancıoğlu, LGS ve YKS sınavlarına hazırlanan gençlere başarılar diledi.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.