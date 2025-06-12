Melikgazi'de Kentsel Dönüşüm Projesi Tamamlandı

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Melikgazi Belediyesi, '2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi' kapsamında 340 dairenin teslimini gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Palancıoğlu, 23 blokta yapılan dönüşümle 668 hak sahibinin ev sahibi olacağını duyurdu.

Melikgazi Belediyesi, "2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında yapımını tamamladığı 9 bloktaki 340 dairenin teslimi ve kura çekim törenini gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Küçükali-Battalgazi Mahallesi'nde yapımı tamamlanan dairelerin teslimi ve kura çekimi için tören düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçenin nitelikli kentsel dönüşüm çalışmaları ile değiştiğini ifade etti.

Farklı 6 bölgede kentsel dönüşüm çalışmaları yaptıklarını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu alanda bulunan 23 bloğumuz 99 bin metrekare alanda hayata geçiyor. 1000'e yakın daire var. Bu mahallemizde 241 gecekonduyu yıktık. Bu alanda toplamda 668 hak sahibimizi ev sahibi yapacağız. 9 bloktaki 340 daire sahiplerine teslim edildi. Projenin yaklaşık maliyeti 3 milyar lira. Şehir merkezine en yakın kentsel dönüşüm çalışmalarından biri burası. Değişim ve dönüşüm başladı. Kayseri'de her yerde kentsel dönüşüm var. Daire sahibi olan vatandaşlarımıza evlerinin hayırlı olmasını dilerim. Sosyal konut anlayışımızla, vatandaşlarımızı güvenli ve konforlu yuvalara kavuşturmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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